Adunanza del Consiglio regionale

L'Aula sarà chiamata ad approvare il Piano triennale degli interventi contro la violenza di genere 2022-2024 che, il 29 marzo scorso, ha ottenuto il parere favorevole, a maggioranza, dalla quinta Commissione "Servizi sociali".

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, saranno trattate trentadue interrogazioni di cui otto depositate dal gruppo Forza Italia: istituzione dei Consorzi di miglioramento fondiario di secondo livello; difficoltà finanziarie ed economiche dell'IVAT; tempistica per ottemperare all'ordine del giorno in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio regionale; strategie per affrontare l'aumento del disagio abitativo; concorsi per medici specialisti banditi dall'Azienda USL e interventi per sopperire alla criticità della struttura di neurologia; tempi di presentazione del Piano della povertà alla Commissione competente; apertura del piano adibito a struttura socio-sanitaria all'interno della struttura socio-assistenziale di Morgex; domande di contributo di sostegno alle locazioni per l'anno 2022.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha presentato tredici interrogazioni: servizi di informazione giornalistica a mezzo agenzia stampa e differenziazione con i servizi forniti dall'Ufficio stampa regionale; attivazione del tavolo tecnico-politico per la soluzione della questione del contratto degli operatori di sostegno; situazione del personale dipendente del servizio antincendio e soccorso all'interno del Tunnel du Mont-Blanc; lavoro del tavolo tecnico-giuridico per la soluzione dei problemi di percorrenza della rete sentieristica e poderale; attuazione degli interventi regionali a favore di imprese in difficoltà a seguito delle modifiche delle legge in materia; valutazioni dell'impatto della Direttiva UE sulle "case green" sulle ristrutturazioni del patrimonio immobiliare pubblico e privato della regione; livello di utilizzo di e-fuel/biocarburanti, bioliquidi, biometano e biogas nell'ambito regionale; compiti della Consigliera di Parità in materia di assistenza psicologica e legale agli uomini vittime di violenza di genere; manutenzione degli impianti funiviari di Youla e dell'Arp nel comprensorio di Courmayeur; attuazione della mozione sul tema della sensibilizzazione nei confronti della patologia dell'endometriosi; prevenzione della possibilità di fuga di pazienti dal reparto di psichiatria dell'ospedale Parini; attuazione della risoluzione approvata il 12 maggio 2021 sulla petizione "Progetto salute 2030"; raccolta dei dati relativi alle segnalazioni di reazioni avverse alla vaccinazione anti-Covid.

Altre quattro interrogazioni sono del gruppo Misto: progetto di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale elaborato dall'Università Bocconi; revisione generale dell'impianto Chardonney-Laris nel comprensorio di Champorcher; attività svolta per agevolare il recepimento della normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano; fabbisogno di operatori socio-sanitari (OSS), corsi di formazione di base e controlli sulla formazione del personale operante presso strutture private accreditate o convenzionate.

Sette le interrogazioni del gruppo Progetto Civico Progressista: stato dell'arte degli approfondimenti sulle problematiche relative al Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e al Corpo forestale; progetto denominato "Condominio dell'Arco d'Augusto" ad Aosta; studio scientifico finalizzato alla definizione dello stato quantitativo e qualitativo della pernice bianca e lepre variabile; illustrazione in Commissione degli interventi previsti sugli impianti a fune; attuazione dell'ordine del giorno relativo all'ampliamento del Parco regionale del Mont Avic; concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal Ru Arberioz; notizie sullo sversamento accidentale di idrocarburi nella Dora nel comune di Pollein.

Delle quarantasei interpellanze, due sono state depositate congiuntamente dai gruppi Lega Vallée d'Aoste e Misto per chiedere informazioni sui lavori di velocizzazione della linea ferroviaria Aosta/Ivrea e per conoscere le risultanze dello Studio di interventi infrastrutturali per la mobilità a idrogeno in Valle d'Aosta in sede di revisione del Piano regionale dei trasporti.

Otto sono invece le interpellanze presentate dal gruppo Forza Italia: mancato accesso delle istituzioni scolastiche ai servizi della CUC e ritardi nell'attivazione del PNRR; presenza di dotazioni wi-fi e sistemi conta persone sui nuovi treni acquistati dalla Regione; realizzazione di un maneggio coperto; revisione del Piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta; adeguamento del Piano del benessere e della salute a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento della legge delega sulle politiche a favore degli anziani; revisione della l.r. 23/2010 sugli interventi economici di sostegno e promozione sociale; assegnazione di un ambulatorio dedicato alle visite del Nucleo psicologico presso le strutture sanitarie Parini e Beauregard; iniziative per evitare la chiusura del Grand Hôtel Royal e Golf di Courmayeur.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà ventiquattro interpellanze: modello di governance scelto dal nuovo Governo regionale per la Casa da gioco di Saint-Vincent; attuazione di misure di micro-credito a tasso agevolato per interventi nel settore dalla casa; soluzione alle limitazioni della circolazione sul tratto autostradale Torino/Aosta interessato da movimenti franosi e riqualificazione del ponte di Quincinetto; tutela in ambito scolastico di un alunno oggetto di lesioni e minacce; attuazione dell'impegno del Governo regionale per la presentazione di un progetto di elisoccorso notturno; interlocuzioni con gli enti competenti per adeguare il bivio autostradale, tra l'uscita di Aosta Est e prosecuzione per il Monte bianco, ad un corretto effetto luminoso; risarcimento a tutti i docenti precari che non hanno usufruito del bonus docenti; potenziamento delle misure preventive di tutela del patrimonio culturale a seguito di azioni sistemiche di vandalismo; tempestiva apertura delle graduatorie regionali dei docenti ed eventuale adesione alla piattaforma nazionale SOFIA; interventi per garantire il diritto alla socialità e alla piena inclusione degli alunni disabili all'interno del Convitto regionale Federico Chabod; enti formatori destinatari dell'apertura di una linea di credito a tasso agevolato promossa da Finaosta e Aosta Factor; raggiungimento dell'obiettivo di collegamento dell'intero territorio valdostano tramite fibra ottica ultraveloce; richiesta di eventuali integrazioni alla società commissionaria degli studi di fattibilità del collegamento intervallivo Cime Bianche; richiesta di valutazioni alla Consigliera di Parità sulla composizione interamente maschile della Giunta regionale; sostegno finanziario alla realizzazione del "nuovo trasporto alpino" per collegare il centro del comune di Courmayeur con la Val Ferret; motivazioni della proroga dei contratti per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico per i diversi bacini di utenza; visione strategica su manutenzione e efficientamento delle reti idriche del territorio; recupero della palazzina denominata "Caserma Beltricco" nell'ambito dei lavori presso la Nuova Università della Valle d'Aosta; installazione di dispositivi "salva motociclisti" sulle barriere stradali; interventi a tutela delle famiglie assegnatarie di alloggi ERP oggetto di sfratto; miglioramento delle procedure amministrative di scelta/revoca del pediatra specialista di libera scelta; interventi per ovviare alla preponderanza di contenziosi stragiudiziali riferibili all'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'ambito dell'attività del Difensore civico; superamento delle criticità relative agli aumenti delle bollette degli inquilini di ERP che utilizzano la rete del teleriscaldamento; creazione di un marchio ombrello della Valle d'Aosta e revisione del piano di marketing regionale.

Il gruppo Misto ha presentato quattro interpellanze: confronto con il Consorzio regionale pesca sul futuro della riserva speciale di Valpelline; organizzazione ad Aosta di un corso di laurea di primo livello in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia; esternalizzazione dei servizi sanitari e costruzione e gestione degli ospedali di comunità e delle future strutture socio-sanitarie; indirizzi all'AUSL Valle d'Aosta sui futuri bandi di concorso.

Otto sono le interpellanze del gruppo Progetto Civico Progressista: ricomposizione della Commissione paritetica e temi prioritari da sottoporre; mancata sottoscrizione del rinnovo contrattuale del pubblico impiego ed elaborazione delle direttive di contrattazione 2022-2024; attivazione del gruppo di lavoro sul tema della gestione del personale della Società dei Servizi Spa con particolare riferimento agli operatori di sostegno; predisposizione di un progetto di valorizzazione complessivo dei siti preistorici e notizie sulla necropoli di Vollein; regolamentazione della pratica degli abbruciamenti dei residui vegetali e creazione di un indice di pericolosità per zone; monitoraggi e revisione della legge regionale n. 24/2009 sulla riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta; interventi per garantire le visite a domicilio non urgenti per i pazienti privi del medico di famiglia; tipologia contrattuale applicabile e trasferimento del personale in servizio presso l'Azienda pubblica J.B. Festaz durante la realizzazione dell'ospedale di Comunità.

Il Consiglio discuterà anche diciotto mozioni, di cui sette rinviate dalle precedenti adunanze.

Il gruppo Forza Italia illustrerà tre mozioni: con la prima si chiede di proporre una norma di attuazione che assegni alla Regione la titolarità e la responsabilità della raccolta di dati oggi in capo all'ISTAT; la seconda impegna i Presidenti dell prima e quinta Commissione ad audire il Sindaco di Aosta per l'approfondimento di diverse tematiche di interesse comune, mentre con la terza si domanda la trasmissione ai Consiglieri regionali di un rapporto tecnico sul tema del "disagio abitativo" per l'aggiornamento della legge regionale in materia (n. 3/2013) e per la definizione di adeguate politiche.

Dieci mozioni sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste: iniziative per la dismissione della tangenziale Sud di Aosta, per una gestione più rispondente alle esigenze della popolazione; organisation d'une attrayante et digne célébration de l'anniversaire des 80 ans de la Déclaration de Chivasso; discussione in sede di Commissione sulle azioni di intervento sul degrado cittadino tramite la Cittadella dei Giovani; avvio di un censimento mirato sulla specie canis lupus in Valle d'Aosta anche per il prelievo e l'abbattimento di esemplari; previsione di appositi stanziamenti per la realizzazione di segnaletica stradale orizzontale luminosa in corrispondenza degli attraversamenti pedonali nei tratti urbani delle strade regionali; istituzione di una "Cabina di regia sulla crisi idrica" per l'adozione di un piano di contrasto alla siccità in vista della stagione estiva; approfondimento e presentazione alle Commissioni del tema della declinazione del verde all'interno del percorso di revisione della legge urbanistica regionale; attivazione di ticket sanitari per il trasporto su ambulanze del servizio di emergenza-urgenza regionale per i soggetti in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; approfondimenti in merito all'utilizzo dell'App TabUi per far conoscere le potenzialità turistiche del territorio valdostano; valorizzazione degli itinerari outdoor della nostra regione accessibili alle persone con disabilità.

Cinque sono invece le mozioni depositate dal gruppo Progetto Civico Progressista: trasmissione del DEFR alle competenti Commissioni consiliari entro il prossimo mese di maggio; richiesta alle Società Monterosa e Cervino di pubblicare gli studi propedeutici e preliminari sul collegamento Cime Bianche; valutazione di proposte migliorative alle disposizioni vigenti in materia di Garante dei diritti delle persone con disabilità; predisposizione di un provvedimento legislativo strutturale a sostegno dei costi energetici delle famiglie in difficoltà; verifica della realizzabilità del cronoprogramma del progetto di ampliamento dell'ospedale Parini.

Infine, saranno trattate quattro risoluzioni, rinviate dal Consiglio precedente, di cui una presentata dai gruppi di minoranza FI, Misto, Lega VdA, PCP con cui vengono stigmatizzate le azioni del Presidente del Consiglio ritenute non conformi al Regolamento interno.

Due risoluzioni sono state depositate dai gruppi Lega VdA, Misto e FI: creazione di cinque centri di conferimento del verde prodotto dalle imprese valdostane; avvio di un piano di monitoraggio del canis lupus e previsione del prelievo e abbattimento di animali pericolosi.

Una risoluzione è stata presentata dai gruppi di maggioranza FP-PD, AV-VdAU, SA, UV, PlA e contiene l'impegno a ripristinare e aumentare le dotazioni finanziarie del fondo sociale per l'affitto e del fondo per la morosità incolpevole.

L'adunanza consiliare è aperta al pubblico ed altresì trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it) e sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda). È inoltre disponibile la nuova App ConsiglioValle.tv per smart TV LG e Samsung: consultare la sezione "Domande frequenti" sul sito www.consigliovalle.tv per le procedure di installazione e per gli aggiornamenti sulla disponibilità dell'App anche per altri marchi di televisore.