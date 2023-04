Almanach de lundi 17 avril saint Rodolphe

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Lunedì 17 aprile

Saint-Oyen – mattino

Ritiro del Clero

Seminario – ore 18.00

Riunione dei Responsabili degli Uffici pastorali diocesani

Martedì 18 aprile

Vescovado – mattino

Udienze

LE MESSAGER RICORDA saint Rodolphe

La Chiesa celebra Beato Rodolfo di Berna Martire

La Berner Chronik ci informa che nell´anno 1294 un ignobile delitto fu perpetrato a Berna da alcuni membri della comunità ebraica, i quali attirarono in una cava un fanciullo cristiano e, per parodiare la passione di Cristo, lo crocifissero lasciandolo morire sulla croce. Anche se tenuto nascosto dai suo autori, il crimine fu ben presto scoperto (da un punto di vista critico si debe rilevare che la responsabilità degli ebrei nella morte di Rodolfo è tutt´altro che provata. L´attribuzione ad essi del delitto fu dovuta sicuramente alla calunnia di infanticidi rituali largamente diffusa contro di loro)



Considerato come martire da parte del Consiglio della città e dal clero locale, il fanciullo fu sepolto con grande onore nella chiesa madre di Berna, vicino all´altare della Santa Croce. In seguito quest´altare fu dal popolo chiamato “altare di San Rodolfo”.



Nel 1485 la chiesa fu demolita, venne poi ricostruita piú ampia e bella. Il corpo del presunto martire fu allora sistemato in una cassa ed esposto alla venerazione dei fedeli sull´altare della Santa Croce. Nel 1528, i calvinisti saccheggiarono la chiesa e distrussero l´altare; le reliquie di Rodolfo, tratte fuori dalla cassa, furono sotterrate senza alcun rispetto e non furono più trovate.

“Da ogni terra si levi un’unica voce: no alla guerra, no alla violenza, sì al dialogo, sì alla pace! Con la guerra sempre si perde. L’unico modo di vincere una guerra è non farla.” (Papa Francesco)