Al via gli incontri sugli aiuti 2023-2027 allo sviluppo rurale

Sono quasi 92 milioni di euro le risorse totali messe in campo per finanziare i 27 interventi a sostegno del settore agricolo e forestale valdostani contenuti nel nuovo Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano strategico della PAC 23/27, approvato dal Consiglio regionale il 22 marzo scorso.

Si tratta di interventi importanti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente, del benessere animale e del tradizionale allevamento estensivo di montagna, agli investimenti, allo sviluppo di tipo partecipativo Leader e alla consulenza e formazione. Le risorse a disposizione provengono dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, dallo Stato e dalla Regione.

Per presentare nel dettaglio le opportunità offerte al mondo agricolo e forestale e a tutto il territorio valdostano, l’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali organizza cinque serate, alle quali interverranno l’Assessore Marco Carrel e dirigenti e funzionari dell’Assessorato e di Area VdA. Gli incontri saranno anche l’occasione per raccogliere le osservazioni e le proposte che emergeranno dal territorio, che potranno poi essere valutate nell’ambito delle prossime modifiche al CSR.

Gli appuntamenti, organizzati in collaborazione con il Celva e tutti con inizio alle ore 20.30, si terranno nelle seguenti date e sedi:

Venerdì 21 aprile – LA SALLE, Maison Gerbollier, Sala Consiglio

Venerdì 28 aprile – AYMAVILLES, Grandze del Castello

Mercoledì 3 maggio – DONNAS, Salone comunale Bec Renon

Martedì 9 maggio – CHÂTILLON, Sala Don Chasseur (ex Hôtel Londres)

Lunedì 15 maggio – SAINT-CHRISTOPHE, Sede Assessorato dell’Agricoltura