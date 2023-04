Torna il Trofeo Mezzalama ad “infiammare” le nostre vette

Ancora una volta la “Maratona dei ghiacciai” torna protagonista nelle nostre vette. Una gara dai contorni mitici, nata esattamente novant’anni fa al tempo delle prime stazioni sciistiche ed i primi impianti di risalita.

Il Trofeo prende il nome dall’alpinista torinese Ottorino Mezzalama ebbe la capacità di sperimentare l’intera haute-route dalle Alpi Liguri al Brennero. Alla sua morte, avvenuta nel 1931 a Vipiteno durante una valanga, gli amici del Cai di Torino, dello Sky Club Torino e del Club Alpino Accademico decisero di intitolargli una gara internazionale di alta montagna. La competizione, lo ricordiamo, è la più alta delle Alpi e suscita sempre emozioni indescrivibili per chi la pratica, essendo una gara affrontata senza alcun aiuto meccanico ma con il solo ausilio degli sci da alpinismo. La bellezza delle cime che si incontrano lungo il percorso, Castore (m. 4.226), Passo del Naso dei Lyskamm (m. 4.150).

Dal 1933 “La grande course” ha avuto momenti di alterna fortuna, soprattutto per via del dispendioso impegno organizzativo. Fortunatamente, dal 1997, grazie alla Fondazione Trofeo Mezzalama, sostenuta da Regione Autonoma Valle d’Aosta, la competizione ha ripreso nuovo vigore grazie ad una potente macchina organizzativa fatta di volontari, guide alpine, maestri di sci e militari, magistralmente coordinati dalla guida alpina di Champoluc, Adriano Favre. Del “Mezzalama” storico rimangono le squadre di tre elementi in cordata, ma il percorso si è molto allungato in testa e in coda: la partenza è posta al fondo delle piste di Breuil-Cervinia (m 2020) e il traguardo a Gressoney-la Trinité (m 1637). Dal 2001 il regolamento ha vietato gli sci da fondo, prediletti dalle squadre militari, imponendo a tutti gli sci larghi adottati nelle gare internazionali di scialpinismo. Contemporaneamente alla gara dei senior viene organizzata una gara per cadetti e junior denominata “Mazzalama Jeunes”

La sottolineatura filatelica

Rinnovando una piacevole tradizione, anche quest’anno sarà presente la sottolineatura filatelica, a conferma del connubio tra sport e cultura. Fondazione Mezzalama ha così voluto “sigillare” un evento che non si ferma alla sola Valle ma che “prende quota” letteralmente in un ideale viaggio verso quelle cime meravigliose che fanno di questo territorio una cartolina con vista Paradiso. L’annullo di quest’anno raffigura il logo ufficiale della competizione e verrà realizzato grazie alla preziosa collaborazione di Poste Italiane che il giorno della gara, il 22 aprile, sarà presente con una propria postazione presso il traguardo situato a Gressoney La Trinitè in località Edelboden dalle 10,00 alle 16,00.

L’annullo sarà poi disponibile nei successivi 60 giorni presso lo sportello Filatelico dell’Ufficio di Aosta Ribitel – Via Arcidiacono Renè Ribitel 1, per poi essere depositato presso il Museo di Storia della Comunicazione di Roma.

Nel corso degli ultimi anni l’Organizzazione ha dato prova di fantasia anche in questo campo con tre annulli che hanno raccontato le gesta di tanti atleti

La Fondazione ha inoltre predisposto tre bellissime cartoline che illustrano l’impegno degli atleti nel fantastico scenario delle nostre montagne e lo gioia finale per il traguardo raggiunto.

Non vi è dubbio che anche in questa edizione breulliencois e gressonards sapranno di dare il loro caldo e proverbiale sostegno a tutti gli amanti di questo sport spettacolare, emozionante e coinvolgente.

Non resta allora che avvicinarci a questo evento internazionale, di sport e di cultura della montagna facendoci accompagnare dal detto svedese che campeggia nel sito della Fondazione Mezzalama

Un buon sciatore fa un passo e arriva

fin dove l'orecchio sente, ne fa un altro e

arriva fin dove l'occhio vede