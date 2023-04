Printemps Théâtral – Septième soirée

Lo Trèn de Verrayes et La Compagni dou Beufet d’Arnad

La soirée sera animée aussi par les musiciens Nicolò Bignotti, Matteo Fonte e Vincent Gerbore.

La moitié des places disponibles au Théâtre Splendor (rue Boniface Festaz, 82 - 0165235410) sera mise en vente en ligne sur webtic.it (section Vallée d’Aoste - Saison Culturelle) et l’autre moitié vendue, la soir du spectacle, au guichet du Théâtre Splendor à partir de 20h.

Les billets invendus en ligne seront disponibles au guichet du théâtre.

L'entrée coûte 10 euros par personne et 2 euros pour les jeunes âgés de moins de 14 ans et pour tous les acteurs de la FVTP.

La place de ceux qui ne se présenteront pas au théâtre avant 21h, sera revendue.

Voici la liste des acteurs et quelques infos supplémentaires :

Lo Trèn

« Lo pou de la Tsampagne »

(Il gallo di Champagne)

D’après une pièce de Erminio Macario : adaptée et traduite par la compagnie

Responsables des jeunes acteurs : Joël Cena et Rouja Meynet

Acteurs : Elodie Charles, Corinne Foudon, Corrado Foudon, Elena Foudon, Mathieu Foudon,

Yro Porliod, Giada Rastelli, Fabio Ronc, Marisa Voulaz et Mathieu Yeuilla

Jeunes acteurs : Iris Mathamel, Lyam Porliod, Yari Porliod, Alizée Ronc, Philippe Ronc,

Sébastien Machet, Luce Foudon, Dafne Riban et Ariel Dandres

Une pièce…le "coq" de Champagne...est enfin exposé

Cette année Lo Trèn, née en 1993 par la volonté de Giuliana Cerise qui a écrit la première pièce, fête ses 30 premières années !

« Après cinq années nous sommes de retour sur scène pour fêter notre 30e anniversaire avec beaucoup d’enthousiasme que nous partagerons avec le public - dit Corinne Foudon la présidente de Lo Trèn depuis 2022 –. Nous sommes aussi heureux parce que soufflerons sur les bougies avec les jeunes acteurs, tous débutants, que nous espérons poursuivront notre passion pour l’art théâtrale toute valdôtaine ».

Le nom de la troupe rappelle la peur des Véayòn pour le transport ferroviaire et l'angoisse de l'énorme nuage noir le long de la Doire accompagné par un bruit terrible.

Après la grande inondation du 2000, qui a détruit beaucoup de matériel, le groupe a dû faire une pause, mais en 2006 grâce à Elena Foudon, l’activité théâtrale reprend.

Au fil du temps Lo Trèn a toujours présenté des pièces dans le but d'amuser le public, originales et de qualité.

La Compagni dou Beufet

« Qui e tsemize »

(Culo e camicia)

Pièce écrite par Sofia Janin et Yvette Noro

Musique : Riccardo Praduroux

Lumière : Aline Noro

Acteurs : Alyson Bonin, Matthieu Challancin, Valentina Challancin, Martine Cortinovis,

Aldo Depré, Coralie Depré, Sarah Donini, Andrea Konusur, Monia Janin, Sofia Janin,

Sara Joly, Aline Noro, Yvette Noro, Riccardo Praduroux et Luisa Valleise

Une pièce… une amitié entièrement féminine... « Au-delà » de tout

La Compagni dou Beufet, née le 12 janvier 1963, souffle ses 60 bougies ! Elle a débuté à l'école élémentaire à l’occasion d'une véillà organisée par un des jeunes Arnayot (entre autres Lucio Duc et Quirino Joly), avec l’aide du Comité des Traditions Valdôtain d’Aoste.

« Nous sommes très fiers de la longévité et du chemin parcouru jusqu’ici par notre compagnie grâce aussi aux comédiens d’hier - dit Riccardo Praduroux, président de La Compagni dou Beufet depuis 2022 -. Nous, aujourd’hui, on fait tout pour être toujours à la hauteur et poursuivre une tradition qui ne concerne pas seulement le théâtre, mais toute la communauté d’Arnad. Pour honorer cet important anniversaire, on pense d’organiser un événement dans le mois à venir, que nous annoncerons dès que possible ».

Le beufet, emblème de la compagnie, est la corne de bouc dans laquelle les anciens soufflaient pour communiquer d’un mayen à l'autre.

La troupe travaille unie pour réaliser textes, décors, costumes et plus à l'occasion de la fête du lard, chaque août, joue des nouvelles pièces qui s'ouvrent au son du beufet (les comédiens habillés de leur costumes, inspirés des habits de fête des Arnayot d’antan) et terminent avec l’immanquable bocon-à, aujourd'hui comme en 1963. Les acteurs Arnayot qui entrent dans la compagnie prennent un nom d'artiste (un vieux nom, un surnom de famille ou un toponyme).

La Compagni dou Beufet avec la pièce « … é apoué y et Poulinne » écrite par elle-même, a été un des trois compagnies primées au dixième Prix Magui Maquignaz, en 2018.

Rappel : en scène le 15 avril 2023 les compagnies de Bionaz Le Peugnou Squiapeun et Le Squiapeun