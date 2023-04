LA VIGNETTA DELLA SETTIMANA...DA PROTAGONISTI

I PONTI UNISCONO

Il mio socio Almor ha avuto una delle sue solite brillanti idee utile per aiutare il governo nella complicata vicenda che ruota attorno al finanziamento del ponte sullo Stretto di Messina.

Sia chiaro, non lo fa per farsi bello con Salvini e magari farsi nominare in qualche partecipata di Stato, è totalmente disinteressato. Ve lo assicuro. In fondo siamo tutti sulla stessa barca (alcuni però sono sui barconi) e se ci si può dare una mano l’un l’altro, perché no.

Insomma l’idea è apparentemente semplice ma geniale. Non si tratta di tirare fuori dei soldi, nessuna tassa per carità, e si recuperano anche delle belle vecchie tradizioni (lo so sto allungando il brodo ma è per creare un poco di suspence).

Bene l’idea è quella di: donare i vostri Lego alla Patria!

Così mattoncino su mattoncino…..

E’ stato calcolato che nella case italiane ci siano 43 miliardi di mattoncini, più che sufficienti per fare il ponte e qualche decina di villette per abbellire il paesaggio.