In questa edizione: la richiesta di Confartigianato sul Decreto Bollette per migliorare i crediti d’imposta sull’energia, il tavolo con il Governo per costruire il futuro dell’agroalimentare, Linea Verde Start fa tappa a Firenze con il genio rinascimentale degli artigiani e il via al Premio Maestri d’eccellenza, candidature aperte fino al 14 maggio.