Lega e Evolvendo contro 'esternalizzazione' Marché Vert Noël

Diplomatitica ma determinata l'assessora al Commercio e al Turismo del Comune di Aosta, Alina Sapinet, risponde con decisione alle accuse di Lega Evolvendo relative all'organizzaione del Marché Vert Marché Vert Noël come riportato dall' agenzia Dire che ha rilanciato un post firmato "Giulio il sofista" e rilanciato sui social dall'ex sindaco di Aosta, Bruno Giordano, ideatore del Marché Vert Noël e oggi consiglieri di opposizione nella Lega, l'associazione Evolvendo si scaglia contro la scelta di affidarsi a un privato esterno all'amministrazione comunale per organizzare l'edizione 2023-2024 del mercatino.

"Vendonsi mercatini di Natale" titola il post che prosegue: "Il Marché Vert Noël, fiore all'occhiello degli eventi natalizi della città di Aosta, è sul mercato. Pronto per essere sfruttato da un'impresa privata che, per le naturali logiche di mercato, cercherà di trarre profitto da un brand nato nella pancia" del Comune, cresciuto e apprezzato "grazie al duro lavoro di funzionari e dipendenti comunali da 15 anni a questa parte".



Per Evolvendo -di cui fanno parte anche Bruno Milanesio e il consigliere regionale del gruppo misto Claudio Restano- "è questa la triste sintesi di una delibera della giunta comunale approvata la scorsa settimana. Vi si legge infatti che un operatore privato dovrà preoccuparsi di organizzare i famosi mercatini, creare le ambientazioni, curare la promozione, nonché trovare e selezionare gli espositori. Il tutto dietro a un compenso di 170.000 euro, cui pare si aggiungeranno gli introiti degli affitti degli chalet, per i quali potrà essere chiesta una cifra attorno ai 3.600 euro, che, moltiplicati per circa 50 chalets, fa altri 160.000 euro".

Ma l'assessora Sapinet non ci sta e dice: "Il grande afflusso dei mercatini e il rischio che perdano attrazione oltre ai problemi riscontrati l anno scorso, ci hanno spinti a cercare una soluzione diversa, che non svenderà ma ci faremo aiutare da chi organizza grandi eventi per professione".

L'associazione politica sintetizza: "Il Comune delega totalmente a un privato non tanto il montaggio degli chalet", ma "l'intera concezione della manifestazione e della sua promozione" e, "cosa ancor più grave, la scelta di chi potrà o non potrà esporre". Per Evolvendo è "un commissariamento dell'assessorato al Turismo e Commercio del Comune, che da sempre ha svolto la regia di tutte le operazioni legate al Marché".

Ma ancora una volta Sapinet replica con puntualità: "Non deleghiamo assolutamente nulla perché perché i criteri sono chiari e diamo noi tutte le indicazioni per la scelta degli operatori, avrà precedenza chi c'è sempre stato; inoltre la scelta per gli allestimenti luminosi e dell'ambientazione alpina e la regia saranno sempre del comune e delle strutture regionali".

Nel post si legge ancora: "La cosa più sconcertante è il trasferimento nelle mani di un privato di un bene immateriale pubblico. Un privato che guadagnerà su un'idea che è nata, è cresciuta e si è affermata nell'ambito di una amministrazione pubblica e patrimonio di tutti i cittadini. Ragionando per paradossi, è come se la Regione delegasse in toto a un privato, scelta degli espositori compresa, l'organizzazione della millenaria Fiera di Sant'Orso".

Alina Sapinet ribadisce: "Dobbiamo fare i conti con la carenza di personale sia comunale che regionale per questo abbiamo scelto una soluzione che è sperimentale per questa edizione; se non saremo soddisfatti faremo altre scelte".