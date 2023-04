Almanach de samedi 15 avril sainte Olympe

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Sabato 15 aprile

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Domenica 16 aprile

Novara

Partecipazione alla Gita dei Catechisti

Lunedì 17 aprile

Saint-Oyen – mattino

Ritiro del Clero

Seminario – ore 18.00

Riunione dei Responsabili degli Uffici pastorali diocesani

Martedì 18 aprile

Vescovado – mattino

Udienze

LE MESSAGER RICORDA saint Maxime

La Chiesa celebra Santi Martiri Mercedari Redentori d’Africa

Questi Santi mercedari, mentre stavano navigando verso l’Africa in missione di redenzione, furono catturati dai mori nell’anno 1393, dopo diversi tormenti, per odio della religione cattolica, furono martirizzati facendo così onore al loro Ordine ed alla Chiesa ed ora in Gesù Cristo esultano per l’eternità.

Il sole sorge alle ore 6,56 e tramonta alle ore 20,08.

“Da ogni terra si levi un’unica voce: no alla guerra, no alla violenza, sì al dialogo, sì alla pace! Con la guerra sempre si perde. L’unico modo di vincere una guerra è non farla.” (Papa Francesco)