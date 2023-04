Concert : ADN Baroque L’âme baroque mise à nu en piano-voix et piano-danse

L’Assessorat rappelle que le rendez-vous de préparation à l’écoute du concert est prévu pour lundi 17 avril, à 18h, dans la salle de conférences de la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste. Animé par Liliana Balestra, le rendez-vous, organisé en collaboration avec la Bibliothèque régionale d’Aoste, est conçu pour préparer les spectateurs à une écoute plus active en leur apportant les informations qui leur permettront de mieux connaître le contexte culturel dont les œuvres programmées sont l’expression.

Pour la 1ère fois, le contre-ténor Théophile Alexandre et le pianiste Guillaume Vincent osent mettre à nu l’âme baroque en piano-voix, dans une approche dépouillée, intimiste et minimaliste. En 21 pièces, comme les 21 grammes du poids de l’âme humaine, ils nous plongent au cœur de notre ADN émotionnel dans un conte moderne sur l’humain, explorant ces sentiments en clair-obscur, qui nous animent, nous déchirent et font de nous les êtres si parfaitement imparfaits que nous sommes. Des perles irrégulières, en référence à l’étymologie portugaise du mot ‘Baroque’. Au programme musiques de : Haendel, Purcell, Porpora, Vivaldi, Scarlatti et Bach.

Révélé par J-C. Malgoire dans le rôle-titre d’Orlando de Haendel, Théophile Alexandre foule depuis 10 ans les plus belles scènes mondiales (Philharmonie de Paris, Lincoln Center New-York, Opéras de Versailles, Lille, Bordeaux, Fenice de Venise, Théâtre des Champs-Élysées, Concertgebouw d’Amsterdam, Opéras de Bern, Ottawa…), alternant répertoires baroque (Vivaldi, Purcell, Bach...), classique (Gluck, Mozart, Haydn...) et contemporain (Lavandier, Macé, Moultaka...) auprès de prestigieux chefs d’orchestre (W. Christie, G. Garrido, S. d’Hérin, C. Grapperon, associé de L. Equilbey, F. Lasserre, P. Cohën-Akenine…). Remarqué dans 16 concours internationaux pour son timbre chaud, puissant et incarné, ce double diplômé en chant et danse du CNSM de Lyon travaille aussi pour de grands chorégraphes (J-C. Gallotta, L. Scozzi, P. Bausch, Montalvo-Hervieu…), faisant de lui l’un des rares artistes au monde mêlant ces deux arts à ce niveau d’excellence. Son 1er disque ADN BAROQUE est devenu la Meilleure Vente Lyrique 18/19 pour un 1er album d’artiste français.

Diplômé du Conservatoire de Paris, révélation de l’Adami et des Victoires de la Musique Classique, Guillaume Vincent se produit en soliste sur les scènes les plus prestigieuses (Tokyo Suntory Hall, London Barbican Hall, Théâtre des Champs-Élysées, Salles Pleyel et Gaveau, Budapest Palace of Arts, Qatar Opera House à Doha, Simón Bolívar Hall à Caracas, mais aussi Tianjin, Pékin ou Téhéran…) et avec de grands orchestres (Philharmoniques de Budapest et Kanagawa, Orchestres de Bordeaux, Lille, Toulouse, BBC Symphony Orchestra...). Chambriste reconnu, il joue régulièrement avec A. Dumay, R. Capuçon, L. Berthaud, E. Moreau, J-F. Heisser, D. Kadouch, A. Laloum, quatuors Hermès et Ardeo…. Après ses disques chez Naïve et Warner, ADN BAROQUE est son 5ème enregistrement et a été salué partout par la critique.

Avec plus de 3,5 millions de streams, son 1er album ADN BAROQUE figure parmi les meilleures ventes lyriques françaises de ces dernières années. Son nouvel album NO(S) DAMES, hommage dégenré aux héroïnes d’opéra avec le Quatuor ZAÏDE, vient de paraître et sera défendu sur scène en tournée, sur une mise en scène de Pierre-Emmanuel Rousseau.

Billet plein tarif : 15,00 €, billet réduit : 10,00 €.

Le spectacle est inclus dans l’ abonnement MIX GIALLO.

