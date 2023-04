In occasione della Giornata mondiale del Libro e del diritto d'autore, che si celebra in tutto il mondo il 23 aprile, la Delegazione FAI Valle d’Aosta con il gruppo FAI Ponte tra Culture, ha voluto aderire alla celebrazione riscoprendo uno dei più antichi castelli della regione, il Castello di Morgex, meglio conosciuto come Tour de l’Archet. In sinergia con la Fondazione Sapegno, che ogni anno ricorda l'importante giornata mondiale, il FAI ha quindi strutturato una proposta culturale originale per valorizzare l’antica dimora e per riscoprire il valore del libro e, in particolare, della lingua poesia.

L'edizione 2023 della Giornata mondiale unisce quindi in Valle d’Aosta le energie delle due realtà culturali che operano sul territorio valdostano per dare espressione ad un appuntamento storico-culturale, che offre un’occasione speciale agli amanti della poesia.

La sede dell'evento è la splendida cornice della Tour de l’Archet di Morgex, da anni "dimora" della Fondazione Centro di studi storico letterari Natalino Sapegno e del Bibliomuseo del fumetto nato dalla collezione privata di Demetrio Mafrica.

La visita propone un percorso culturale alla scoperta dell'antico castello di Morgex, che lega il suo nome alla torre centrale che caratterizza il nucleo più antico del complesso architettonico (costruito alla fine dell'anno Mille come presidio del fondovalle sulla via che collegava alla Francia), intervallando il percorso guidato con momenti di poesia. Durante la visita, alcune delle mediatrici artistiche del gruppo FAI Ponte tra Culture della Valle d’Aosta leggeranno infatti, nella loro madrelingua, brani poetici sul tema del libro, della scrittura e dell'importanza della poesia, tratti da autori che fanno parte del loro patrimonio culturale natale.

Nel corso dell’appuntamento, inoltre, vi sarà la cerimonia di donazione da parte dell’artista valdostana Chicco Margaroli alla Fondazione Sapegno di una sua opera, nella quale ha interpretato il tema del libro.

La Giornata mondiale del Libro e del diritto d'autore è stata indetta dall'UNESCO nel 1996, per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright. Si vuole rammentare che la data del 23 aprile è stata scelta perché è il giorno in cui sono morti, nel 1616, tre scrittori considerati dei pilastri della cultura universale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega. In questo stesso giorno si celebrano altre due ricorrenze: la Giornata della Lingua Spagnola nelle Nazioni Unite e la Giornata della Lingua Inglese nelle Nazioni Unite. Entrambe queste giornate sono state istituite, nel 2010, dal Dipartimento dell'informazione pubblica delle Nazioni Unite «per celebrare il multilinguismo e la diversità culturale». E questo è una delle finalità che la Delegazione FAI della Valle d'Aosta spera di conseguire dando vita all'appuntamento culturale del 23 aprile.

Le visite si svolgeranno su prenotazione a partire dalle ore 14,30 con il seguente orario

1. gruppo h 14,30 – 15,45 Donazione di una sua opera da parte dell’artista Chicco Margaroli h 15,45 – 16,00 2. gruppo h 16,00 – 17,15 3. gruppo h 17,15 - 18,30

Ogni turno di visita non potrà superare le 25 persone

Per prendere parte alle visite è necessaria la prenotazione tramite mail. La partecipazione all’evento prevede un contributo di 15 euro, quale sostegno alle iniziative di promozione e di valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico promosse dal FAI:

Gli interessati devono comunicare la propria adesione scrivendo a aosta@delegazionefai.fondoambiente.it.