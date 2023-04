Cordoglio del Consiglio Valle per la morte di tre aspiranti guide alpine

Il Presidente Alberto Bertin esprime il cordoglio del Consiglio Valle per la scomparsa dei tre allievi del corso di formazione per aspiranti guide alpine, Sandro Dublanc, Lorenzo Holzknecht ed Elia Meta, rimasti coinvolti nella valanga in Val di Rhêmes nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 aprile 2023.



«Una tragedia che scuote l'intera Valle d'Aosta e che ci rattrista molto - dice il Presidente Alberto Bertin -. Esprimo a nome mio personale e dell'Assemblea valdostana la nostra più sincera vicinanza ai familiari e al sodalizio delle Guide alpine.»

Cordoglio per i colleghi travolti da valanga in val di Rhêmes Il Collegio Nazionale Guide alpine italiane, l’Unione Valdostana Guide alpine di Alta Montagna, il Collegio regionale Guide alpine Lombardia e il Collegio Nazionale Maestri di sci si uniscono al dolore delle famiglie di Sandro Dublanc, Elia Meta e Lorenzo Holzknecht, morti nell’incidente in valanga in Val di Rhêmes, in Valle d'Aosta. Dublanc e Meta erano Aspiranti guide iscritte al Collegio valdostano, Holzknecht era Aspirante guida iscritto ai Collegi lombardo e valdostano. Dublanc e Holzknecht erano anche maestri di sci. Tutte le Guide alpine italiane e i Maestri di sci, con profondo cordoglio per la perdita dei loro colleghi, esprimono forte e sentita vicinanza alle famiglie.