Il progetto “PinQua – quartiere Cogne” presentato a “Città in scena, Festival diffuso della rigenerazione urbana” a Novara

L’iniziativa promossa da Ance - Associazione Nazionale Costruttori Edili - vuole valorizzare la capacità progettuale delle città italiane, in particolare quelle intermedie, raccontando i progetti di rigenerazione urbana che in questi anni si sono realizzati nel Paese.

Protagonisti della prima tappa di Novara è una selezione di nove interventi - conclusi di recente, in corso d’opera o ancora in fase d’appalto - nell’area di Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, presentati da esponenti di istituzioni locali, esperti, università, progettisti e imprese, con l’obiettivo di fornire anche uno sguardo sul futuro, a cominciare proprio dalla sfida PNRR che sulla rigenerazione urbana ha previsto risorse per più di un miliardo e cento milioni di euro solo sulle regioni del Nord Ovest.

Tra i nove dossier selezionati vi è anche il “PinQua” (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare) per la riqualificazione del quartiere Cogne, presentato dal Comune di Aosta e dalla Sezione Edile di Confindustria Valle d’Aosta. Scopo del progetto - che vede l’Azienda Regionale Edilizia Residenziale quale soggetto attuatore - è la completa riqualificazione energetica e la ristrutturazione degli edifici della zona, nonché l’ammodernamento dell’asse centrale di via Capitano Chamonin con la realizzazione di un’area pedonale e di una piazza che diventerà il cuore del quartiere, per un investimento di circa 43 milioni di euro, 15 dei quali a valere sul PNRR.

Commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Corrado Cometto (nella foto): «Siamo impegnati in una corsa contro il tempo per utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione dal PNRR per i diversi dossier che il Comune di Aosta ha attivato, e di cui il PinQua per la riqualificazione del quartiere Cogne e il programma Rigenerazione urbana per il quartiere Dora sono le espressioni più importanti per l’articolazione dei rispettivi progetti e per l’investimento economico, ma soprattutto per gli effetti positivi che ne deriveranno sul territorio urbano ma anche per la spinta che ne riceverà il tessuto economico e sociale cittadino».

«Le aziende edili valdostane vogliono partecipare attivamente al processo di rinnovazione urbana che unisce idealmente il Superbonus e il PNRR – dichiara Laurent Visini, presidente della Sezione Edile di Confindustria Valle d’Aosta – e di qui la scelta di coinvolgere il Comune di Aosta in un’iniziativa che la nostra associazione nazionale, l’Ance, supporta con forza».

Dopo quella di Novara, il Festival proseguirà con altre tappe sul territorio nazionale che culmineranno in un grande evento in programma a fine anno nell’Auditorium Parco della Musica di Roma.