Aosta: Dal 13 aprile attiva la nuova rotatoria tra le vie Monte Emilius, Clavalité, Valli Valdostane e Caduti del Lavoro

Al fine di consentire i lavori di realizzazione della segnaletica stradale, in quella giornata via Valli Valdostane sarà chiusa al transito dall’incrocio con via Clavalité/Caduti del Lavoro fino alla rotatoria all’altezza della portineria Est dello stabilimento “Cogne Acciai Speciali”, mentre la circolazione in via Monte Emilius sarà interdetta nel solo tratto stradale posto a Nord dell’incrocio fino all’intersezione con via Brocherel.

Riepilogando:

Via Monte Emilius

per i veicoli procedenti con direzione Nord-Sud percorrenti via Monte Emilius obbligo di svolta a sinistra in via Brocherel.



Via Caduti del Lavoro

per i veicoli con direzione di marcia Ovest-Est obbligo di proseguire diritto in via Clavalité.



Via Clavalité

obbligo di proseguire diritto in via Caduti del Lavoro.





Via Valli Valdostane

chiusura del tratto di strada che va dall’intersezione a rotatoria in via di realizzazione con le vie Clavalité, Monte Emilius e Caduti del Lavoro, fino all’intersezione a rotatoria all’altezza della portineria Est dello stabilimento “Cogne Acciai Speciali” tra Valli Valdostane e Via Lavoratori Vittime del Col du Mont (sarà consentito il transito, limitatamente ai primi metri, unicamente ai veicoli diretti al parcheggio interno della CAS).



In caso di maltempo, l’intervento verrà attuato il giorno successivo o, comunque, nella prima giornata lavorativa utile.