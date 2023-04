Saint-Rhémy-en-Bosses celebra la Giornata della Terra con la valorizzazione dei Ru

In occasione della Giornata della Terra, il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses organizza un’escursione guidata gratuita (con prenotazione obbligatoria) all’Arp du Jeu alla scoperta del Ru d’Arc. L’appuntamento è sabato 22 aprile, alle ore 10, presso la Prosciutteria Sous Le Pont de Bosses. In seguito, il programma prevede il trasferimento con mezzi propri al parcheggio in Frazione Ronc dove inizierà l'escursione guidata da Flavio Dalle, Guida Escursionistica naturalistica e International Mountain Leader UIMLA (arrivo previsto per le ore 12.30/13 – pranzo al sacco a carico dei partecipanti).

La Giornata della Terra – Earth Day si celebra il 22 aprile in tutto il mondo per sensibilizzare l’opinione pubblica su una questione fondamentale che unisce tutta l’umanità: proteggere la nostra casa dalla distruzione che l'uomo sta portando avanti da secoli. Il tema di quest’anno è il ripristino degli ecosistemi che include azioni come la riforestazione, il rewilding, la ricostruzione delle infrastrutture naturali e la coral restoration.

“Anche una realtà piccola come quella di Saint-Rhemy-en-Bosses ha voluto contribuire a questa missione così importante. Già da qualche anno – commenta Alberto Ciabattoni, Sindaco di Saint-Rhémy-en-Bosses – come Amministrazione ci siamo impegnati al recupero e alla valorizzazione del nostro territorio. Quest'anno ci siamo dedicati ai Ru D'Arc e Ru du Barme: in particolare il Ru d'Arc è un percorso che permette, a chi lo percorre, di godere di una bellissima vista su tutta la vallata sottostante da Flassin a Citrin e al Col Serena e di immergersi in una natura ancora integra. Si possono inoltre raggiungere facilmente i 2000 metri e arrivare all'Arp du Jeu”.

Per il piccolo comune valdostano della Valle del Gran San Bernardo, ultimo borgo prima del confine svizzero, la cura e il mantenimento del patrimonio naturale sono un impegno costante e continuo. “Per noi l’Earth day è ogni giorno perché, ogni giorno ci prendiamo cura di un territorio tanto fragile quanto bello”, aggiunge Ciabattoni.

Quest'anno l'Amministrazione comunale ha deciso di sensibilizzare maggiormente sia chi abita il territorio tutto l'anno, sia chi lo vive da turista, con un'escursione guidata proprio lungo il Ru D'Arc, un percorso che nell'intenzione del Comune vuole diventare un riferimento valido durante tutte le stagioni, in inverno con ciaspole e nei mesi estivi e autunnali a piedi o con le e-bike.

Per informazioni e prenotazioni: Flavio Dalle (cell. +39 340 7085371).

In caso di maltempo l'escursione verrà rimandata ad altra data.