Tre dispersi sotto una valanga - in serata sospese le ricerche a causa del maltempo

Intorno alle 14 di oggi una valanga si è staccata Tsanteleina in Val di Rhemes ed ha investito un gruppo che partecipava ad un corso per guide alpine. L’istruttore del corso per guide alpine, 49 anni, residente in Valle d’Aosta, è stato portato in Pronto soccorso ed è in fase diagnostica. Le sue condizioni non sono gravi. Tre allievi sono stati coinvolti dal distacco e sono oggetto di ricerca da parte dei tecnici del Soccorso Alpino Valdostano intervenuti sul posto via terra a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo dell’evento in elicottero, causa condizioni meteo avverse.

L’allarme è stato raccolto sia dal soccorso italiano sia da quello francese. Diversi i tentativi di avvicinamento in elicottero verso la zona segnalata ma impossibili a causa delle condizioni meteo avverse; nubi e nevicate in quota.

Squadre composte da tecnici del Soccorso Alpino valdostano e Sagf sono state lasciate sopra il rifugio Benevolo (2.300 mt slm) e stanno procedendo via terra verso il luogo segnalato da alcuni scialpinisti.