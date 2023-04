La diffusione della pandemia nella parte iniziale del 2020 ha interrotto la lenta

ripresa delle PMI italiane che, dopo un decennio di bassa crescita, soltanto nel

2019 avevano raggiunto in termini reali i livelli di fatturato del 2007 (-0,1% rispetto al 2017), con aree importanti del Paese, come Centro (-2,1%) e Nord-Ovest (-2,4%,) ancora al di sotto dei livelli pre-crisi finanziaria. Il processo di recupero è rimasto invece incompiuto per quel che riguarda la redditività lorda, che

nel 2019 a livello nazionale era lontana di oltre 25 punti dai livelli del 2007, con

ritardi molto forti nel Mezzogiorno (-34,7 p.p.) e nel Centro (-41,1 p.p.).

Per fare il punto sulla situazione dell'industria valdostana Confindustria VdA ha organizzato il convegno "Overview PMI italiane – Focus sulla Valle d’Aosta”, al quale parteciperà Giovanni Baroni, presidente nazionale della Piccola Industria di Confindustria.

Elena Vittaz, presidente del Comitato Piccola Industria Confindustria Valle d’Aosta coordinerà i lavori che si svolgeranno martedì 18 aprile dalle ore 9.30 presso il Salone Fresia di Confindustria Valle d’Aosta al 1° piano di Avenue du Conseil des Commis, 24 in Aosta.