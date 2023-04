Intervento del Soccorso Alpino valdostano sul Monte Rosa, a monte del rifugio Gniffetti, quota 3900 mt, per uno scialpinista caduto in crepaccio.

L'uomo è stato trattenuto dal compagno e le operazioni di recupero sono in corso. Le sue condizioni saranno valutate dal medico di equipaggio di elisoccorso.

L'intervento è in corso.

AGGIORNAMENTO

Intervento concluso. Tre persone coinvolte di cui una ferita in maniera non grave. Viene portata in pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici del caso.

Il paziente dell'evento-crepaccio è un polacco 36enne. In diagnostica in condizioni non gravi; il paziente dell'evento-valanga (generalità al momento ignote) è in diagnostica per politrauma.

Aggiornamento valanga Courmayeur (questa mattina): lo sciatore, maschio, residente in Svizzera, 43 anni, viene ricoverato nel reparto di Rianimazione in progonosi riservata con politrauma