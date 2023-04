Dalle Commissione semaforo verde a disciplina canone per grandi derivazioni di acqua ad uso idroelettrico

La Commissioni "Affari generali" e "Sviluppo economico", riunite congiuntamente oggi giovedì 13 aprile 2023, hanno espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega VdA e PCP, sul disegno di legge che disciplina il canone annuale e il canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico.

Presentato dalla Giunta regionale il 17 novembre 2022, il disegno di legge si compone di tredici articoli volti a determinare i canoni demaniali relativi alle grandi concessioni di derivazione d’acqua per uso idroelettrico, ossia quelle afferenti a impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media superiore a 3.000 chilowatt (kW), in attuazione della disciplina eurounitaria e italiana.

«Con questo atto si interviene su due fronti - specificano i Presidenti delle Commissioni seconda e quarta, Antonino Malacrinò e Roberto Rosaire -: da una parte si stabilisce l'importo unitario del canone annuale (pari a 40,09 euro per ogni kW di potenza) e le modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati (che rappresentano la componente variabile del canone); dall'altra, si definisce la misura del canone aggiuntivo per le concessioni scadute in forza di autorizzazioni provvisorie rilasciate dopo la scadenza della concessione originaria. Il disegno di legge sarà portato all'attenzione del Consiglio nella prossima adunanza già convocata per il 19 e 20 aprile.»

La seconda Commissione, dopo aver audito i vertici di Finaosta, ha espresso parere favorevole, in sede consultiva e a maggioranza, sul Piano operativo strategico triennale (POST 2023-2025) e sul Piano esecutivo annuale (PEA 2023) della Finanziaria regionale. L'atto sarà ora approvato in via definitiva dalla Giunta regionale.

La quarta Commissione ha anche audito l'Assessore al turismo, Giulio Grosjacques, sul disegno di legge che contiene disposizioni in materia di attività di accompagnatore di media montagna (modifiche alle leggi regionali n. 7/1997 e n. 1/2003). «L'analisi di questo importante testo - riferisce il Presidente Rosaire - proseguirà con ulteriori audizioni: sentiremo i rappresentanti dell'Unione valdostana guide alpine di alta montagna (UVGAM), dell'Associazione valdostana maestri di sci (AVMS), dell'Associazione guide escursionistiche naturalistiche (AGENVA) e dell'Associazione guide ambientali escursionistiche (AIGAE).»