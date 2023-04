Incontro pubblico “Chi ha paura delle donne in politica?”

La domanda di fondo dell’accattivante dibattito proposto alla popolazione valdostana sarà: chi ha paura delle donne in politica?

La Valle d’Aosta è passata dall’essere antesignana in Italia per la presenza femminile negli enti locali a non avere alcuna rappresentanza femminile democratica nell’attuale governo regionale e soltanto tre Consigliere.

«Dopo la negazione della doppia preferenza di genere nell’ultima legge elettorale per le regionali – sottolineano le organizzatrici – riteniamo di trovarci di fronte a un problema culturale profondo sul quale è per noi urgente condividere alcune riflessioni e proposte di soluzione.»