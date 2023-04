Gli appuntamenti con il cinima dell'Espace Popilaire alla Cittadella

L'iniziativa, ad ingresso gratuito e libero, rientra nelle attività dell'Espace Populaire nomade, organizzate dall'Associazione ARCI Saperi e Sapori.

Parteciperà Claudia Pinelli, figlia del protagonista, che con la sorella Silvia, Niccolò Volpati e la regista Claudia Cipriani, ha contribuito attivamente a questo film. Un prodotto cinematografico che contamina i generi - animazione, attori e materiale di repertorio – per raggiungere un pubblico più vasto possibile, per riproporre questa storia non solo a chi c'era e non vuole dimenticare, ma anche alle nuove generazioni.

Nella notte del 16 dicembre 1969 il ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli precipitava da una finestra del quarto piano della Questura di Milano e moriva. La versione ufficiale lo voleva implicato nell'attentato alla Banca dell'Agricoltura di Piazza Fontana e quindi suicida al grido: "è la fine dell'anarchia". Il film ne rilegge la vita e l'estraneità a quei fatti attraverso il racconto di quelle che all'epoca erano due bambine: le figlie Claudia e Silvia.

Ricostruendo la vita quotidiana della famiglia e poi mettendo in luce le contraddizioni palesi che seguirono alla morte di Pino, che per molti non si era, ma 'era stato' suicidato. Un appuntamento che abbiamo voluto per amore di una memoria resistente, per rispetto alla famiglia di Pino, vittima collaterale della strategia della tensione promossa dallo Stato e dall'estrema destra. Un evento attuale, perché il mostro anarchico, come capro espiatorio, nemico pubblico, creato ad arte per distrarre, non passa mai di moda, come si vede con il caso Cospito: sottoposto al regime inumano del 41 bis e privato dei diritti fondamentali, tra cui quello della parola, della socialità, della lettura. Mercoledì 19/4 20h45, sempre alla Cittadella:

LA SCELTA Con la partecipazione del regista, proietteremo il documentario sull’ormai trentennale lotta No Tav in Val di Susa Diretto da Carlo A. Bachschmidt, fotografato e scritto da Stefano Barabino e Michele Ruvioli, il film racconta “Una resistenza comunitaria e anti capitalista che oggi sembra fantascienza”. ….La macchina da presa di Bachschmidt fende i rami, le foglie, le barriere Jersey, le reti metalliche e intanto la traiettoria di lotta dei singoli – molti li abbiamo conosciuti in questi anni all'Espace (Davide Grasso, Nicoletta Dosio...) si spinge oltre l’individualità alla ricerca di una dignità collettiva che sembra un anelito nascosto dietro la sequenza successiva che verrà montata....

La scelta sembra così un documentario in divenire sul concetto di resistenza impari, una lotta continua e inesausta, Davide contro Golia, ordine antico contro disordine nuovo, che pare disegnata oltre quel tunnel, oltre i tir che da Kiev andranno a Lisbona, oltre i tradimenti politici temporanei, oltre l’istante in cui il sistema ingiusto sembra aver schiacciato l’atto del resistervi.

Venerdì 21 aprile dalle 18.00 alle 19.30 alla Cittadella dei giovani l'ARCI/ Espace Populaire, promotore delle Rete “Valle d’Aosta con la ex-GKN – Levons nous!”, organizza la proiezione del docufilm "E tu, come stai?" (F. M. Gori, L. E. Gori, 2022).

Il film racconta la lotta dei lavoratori dell’impianto ex-GKN di Campi Bisenzio. Una lotta che riguarda tutte e tutti noi. Per questo l’Arci Valle d’Aosta – Associazione Saperi e Sapori intende promuovere il crowdfunding di ex-GKN per sostenere la capitalizzazione e i costi della creazione della nuova cooperativa. L'ex-GKN ci riguarda perché quello che è in gioco, in questi tempi di ristrutturazione delle più elementari forme di convivenza tra persone, è proprio la possibilità di far valere un’idea virtuosa, progressiva, sostenibile e dignitosa del rapporto tra le persone con il loro territorio.

Che cosa se non il lavoro può creare i ponti tra le persone e il territorio?

Un lavoro degno, umano, rispettoso dell’ambiente. Un lavoro che risponda ai bisogni effettivi delle comunità. Un lavoro che crei valore per molti, non per pochi. Un lavoro che costruisca, che ripari, invece di distruggere.Il territorio non deve essere più terreno di ventura per predoni dotati di capitale finanziario, ma luogo di costruzione condivisa di presente e di futuro, di relazioni umane solidali e non parassitarie, di apertura e non di chiusura, di diritti e non di muri. Ora ex-GKN vuole fare un passo decisivo verso la realizzazione di tutto questo.

La chiamano "Fabbrica socialmente integrata e sostenibile".

L’idea è quella di rilevare lo stabilimento dell’ex-Gkn in forma cooperativistica per produrre pannelli fotovoltaici, batterie e cargo bike a ridotto impatto ecologico, per una fabbrica pubblica e socialmente integrata, per una reindustrializzazione cooperativa, partecipata ed ecologica.

È possibile inoltre sostenere la raccolta fondi al link: www.produzionidalbasso.com/project/gkn-for-future