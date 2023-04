I volontari del gruppo Emergency Aosta vi aspettano per una cena tipica valdostana a base di raclette, venerdì 21 aprile dalle 19.30, presso il ristorante Brasserie d’Entrèves, in Via Colle del Gigante 27, ad Entrèves-Courmayeur. Menu completo di antipasto, dolce e bevande.

La quota prevista per la cena, comprensiva di donazione ad Emergency, è di 45 euro. Per prenotazioni e informazioni: 3420656124 oppure scrivere a brasseriedentreves@virgilio.<wbr></wbr>it