Aosta: Mobilità a pedali, lotta all’inquinamento e miglior condizioni di vita

“Aosta va in bicicletta, entro fine 2023 pronta la rete di ciclabili pdi 15 Km”. Titola così il primo numero di ‘aostainformazione’, periodico della classe IID della scuola secondaria di primo grado dell’istituzione scolastica “San Francesco di Aosta”. L’iniziativa editoriale è sostenuta dall’Amministrazione comunale di Aosta con il patrocinio del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Vda.

“L’idea di dotare la città di una rete di piste ciclabili – spiegano i giovanissimi redattori: Mattia Fioravanzo, Doha Laghfound, Edoardo Ferina e Maximilian King – è partita nel 2012, ma i lavori sono iniziati nella primavera dell’anno scorso”. Secondo quanto riportato da aostainformazione “la rete di 15 km, finanziata da fondi nazionali ed europei, verrà conclusa entro la fine 2023”. Inoltre viene precisato che “l’infrastruttura si collegherà al 8,5 chilometri di ciclabile già esistenti, per un totale di 23,5 km”.

La rete di percorsi ciclabili investe tutta la parte piana del Comune di Aosta, connettendo all’area centrale sia i quartieri periferici, a Est (Quartiere Dora) e a Ovest (Mont- Fleury e Tzamberlet) sia i percorsi di bordo già esistenti (lungo via Parigi e lungo la Dora).

I tracciati scelti assicurano un’accessibilità ciclabile a quasi tutti i maggiori poli di servizi e di attrezzature della città da parte dei residenti in tutta la parte piana (a sud della SS26, dove risiede oltre l’80% degli Aostani), che possono in ogni caso raggiungere dalla porta di casa un tratto sicuro percorrendo meno di 300 metri su strade quasi in ogni caso interne ai quartieri e quindi a basso traffico e relativamente sicure.

“Gli obiettivi del progetto – si legge ancora nel periodico – sono di migliorare gli spostamenti in bicicletta, renderli più sicuri e aiutare l’ambiente evitando di aggravare la situazione del riscaldamento globale”. Infatti Mattia Fioravanzo, Doha Laghfound, Edoardo Ferina e Maximilian King ricordano che ad Aosta a oggi due terzi dei cittadini utilizzano l’auto e solo un terzo si muove in bicicletta o a piedi”.

Aostainformazione ricorda poi che lungo il percorso sono previsti servizi quali nuove rastrelliere, punti di ricarica per bici elettriche e la costruzione di tre velo stazioni capaci di ospitare circa 200 biciclette.

Più in generale gli obiettivi sono stati tradotti, nell'ambito della progettazione, in 4 requisiti funzionali specifici profilati sui diversi tipi di esigenze diffuse nella cittadinanza:

assicurare una accessibilità sicura in bici alle scuole medie primarie e secondarie e agli impianti sportivi utilizzati ordinariamente;

offrire un’alternativa sicura all’auto per i movimenti quotidiani in particolare di chi in centro lavora o usa i servizi, e viceversa verso polarità del lavoro in periferia;

offrire una mobilità alternativa per il visitatore che voglia raggiungere le mete di interesse turistico esterne al centro storico (Museo di St. Martin de Corleans, Ponte di pietra, giro delle mura romane);

promuovere l’accessibilità dalle zone residenziali ai percorsi ciclabili di interesse ambientale e paesaggistico (lungo la Dora, il Parco Saumont e altre mete esterne al Comune).

Dal punto di vista AMBIENTALE i percorsi individuati sono per lo più frutto di un ridisegno dell’infrastruttura stradale preesistente, con un ventaglio di interventi che vanno dalla semplice apposizione di segnaletica orizzontale e verticale su un sedime esistente alla realizzazione ex novo di un tratto di ciclovia, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, con un impatto ambientale molto basso e comunque molto inferiore al vantaggio che comporterà l’offerta di percorsi ciclabili funzionali e sicuri, riducendo l’utilizzo intensivo dell’auto privata.