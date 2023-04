I prezzi delle assicurazioni sanitarie sono in aumento dopo il Covid-19

Durante la Pandemia, i costi sanitari hanno subito inevitabilmente un aumento: mentre le spese aumentavano, gli Stati hanno cercato di tutelare i cittadini evitandogli nuovi costi e facendo in modo che soluzioni come quelle delle polizze non subissero un aumento. In prima linea il ministro della Sanità Alain Berset che in Svizzera ha evitato aumenti fino a questo momento; ad oggi però il GAP che le assicurazioni devono affrontare sono troppo alti e per poter recuperare uno scarto del 5,4% è previsto secondo uno studio di Accenture, un aumento di costi fino al 10% a seconda del Cantone coinvolto.

Aumenti delle assicurazioni sanitarie

Dopo l'incidenza globale del Covid-19, il mondo delle assicurazioni sanitarie ha subito un notevole aumento dei prezzi. La pandemia ha portato molte persone a diventare più consapevoli della propria salute e ad investire in una copertura sanitaria completa, ma questo ha creato anche un aumento della domanda, spingendo le compagnie assicurative ad aumentare i costi.

I prezzi sono influenzati da molti fattori, tra cui il livello dei servizi offerti, l'età del richiedente e la propensione alle malattie, ma il Covid-19 ha cambiato radicalmente l'equilibrio tra questi fattori. Le compagnie assicurative si trovano ora a gestire un numero di reclami maggiore del previsto e questo ha avuto un impatto significativo sulla loro capacità di offrire tariffe competitive.

Per evitare costi elevati, è importante che le persone facciano una ricerca accurata sul mercato prima di scegliere un'assicurazione sanitaria, esistono molti siti web che offrono confronti di prezzi e servizi che possono aiutare a scegliere l'assicurazione giusta per le proprie esigenze.

Assicurazione sanitaria obbligatoria: come trovare la più conveniente?

L'obbligo di assicurazione sanitaria in Svizzera esiste da diversi anni e si applica a tutti i residenti nel Paese; questo obbligo può coinvolgere anche i servizi accessori facoltativi che costituiscono un'importante parte dell'offerta sanitaria. L'obiettivo principale è quello di assicurare che tutti abbiano accesso alle cure mediche necessarie, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria.

Quando si tratta di scegliere la migliore assicurazione sanitaria online in Svizzera, è importante fare riferimento a un sito di comparazione prezzi specializzato come Primapp, un portale che permette di confrontare diversi prezzi e servizi di numerosi operatori del settore, in modo da individuare l'offerta migliore per le proprie esigenze.

Il primo passo consiste nell'accertare quale tipologia di assicurazione sanitaria si desidera: esistono infatti due opzioni principali, ovvero l'assicurazione sanitaria di base e quella complementare. La differenza principale riguarda l'entità delle prestazioni sanitarie coperte dall'assicurazione, oltre che il costo. Una volta scelta la tipologia, si possono iniziare a confrontare le offerte proposte dai diversi operatori del settore, tenendo presente che non tutti offrono gli stessi servizi.

Tra i fattori da considerare nella scelta ci sono ad esempio la possibilità di avere accesso a medici di fiducia, i tempi di attesa per le visite specialistiche e le cure urgenti, le prestazioni offerte dalla polizza e il prezzo complessivo. Un sito di comparazione prezzi specializzato può diventare quindi un alleato importante per chi vuole assicurarsi in modo adeguato e risparmiare denaro.