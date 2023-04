Può essere un argomento molto interessante per tante persone quello che riguarda il preventivo trasporto disabili privato e quindi andare a cercare una di queste realtà,e fortunatamente nel nostro territorio italiano ce ne stanno tante, che si occupano di offrire un servizio a pagamento così fondamentale e così prezioso per tante persone che si trovano in una situazione di difficoltà e disagio abbastanza grave da tutti i punti di vista e anche per le loro famiglie e chiaramente anche loro si trovano in una situazione facile.

Infatti se entriamo in empatia e ci mettiamo nei panni di queste persone comprendiamo bene che se c'è una persona a loro cara che vogliono dare una mano per potersi spostare anche all'esterno di casa e per non isolarsi in stanza, che dal punto di vista psicologico sarebbe un disastro, non basta una macchina tradizionale perché non ha tutte le imbragature di sicurezza e tutti gli strumenti che servono per queste persone per potersi muovere in tutta sicurezza e in tutta comodità.

E quando parliamo di spostamenti non è che parliamo di cose particolari e quindi di chissà quale tipo di vacanza, anche se pure loro ne avrebbero bisogno, ma parliamo di trasporti quotidiani e quindi del fatto di andare a fare spesa o andare dal medico per prendere una ricetta o andare da un fisioterapista per fare un percorso di riabilitazione che per queste persone chiaramente è utili o anche per andare al lavoro o andare all'università.

Pensiamo al fatto che soprattutto per le persone giovani che si trovano magari in una sedia a rotelle e che hanno difficoltà anche andare a trovare un amico oppure un'amica perché con i mezzi pubblici non è facile e quindi un servizio del genere per loro è una manna dal cielo come si suol dire.

Bisogna trovare una cooperativa che si occupa del servizio trasporto disabili che ci ispira fiducia

Come dicevamo all'inizio di questo articolo comunque sono varie le realtà che si occupano di offrire questo servizio e nel titolo di questa seconda parte facciamo riferimento alle cooperative, ma potremmo parlare anche di Onlus o di associazioni e comunque dobbiamo trovare una tra queste che ci ispira fiducia.

Non abbiamo sottolineato questo a caso ma anche per segnalare il fatto che bisogna muoversi con un certo anticipo quando si ha bisogno di un servizio del genere proprio per avere la possibilità di organizzarsi e di lasciare a queste realtà la possibilità di organizzare questo servizio di trasporto e poter scegliere quella che realmente ci convince, e non essere costretti ad accontentarci di quello che troviamo poi alla fine.

Poi è chiaro che dipende anche dalle esigenze del momento, perché magari ci possono essere delle urgenze che ci impediscono di muoverci con troppo anticipo e a quel punto dovremmo semplicemente chiamare chi è libero e farci fare un preventivo per capire quando andiamo a spendere e in genere il costo dipende dal numero dei chilometri tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione.