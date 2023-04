Almanach de jeudi 13 avril sainte Ida

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Giovedì 13 aprile

Abbazia di Novalesa – mattino

Incontro con i Monaci benedettini e Santa Messa

Venerdì 14 aprile

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Sabato 15 aprile

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Domenica 16 aprile

Novara

Partecipazione alla Gita dei Catechisti

Lunedì 17 aprile

Saint-Oyen – mattino

Ritiro del Clero

Seminario – ore 18.00

Riunione dei Responsabili degli Uffici pastorali diocesani

Martedì 18 aprile

Vescovado – mattino

Udienze

LE MESSAGER RICORDA sainte Ida

Chiesa celebra San Martino I Papa e martire

Originario di Todi, Martino fu prete a Roma e in seguito apocrisario, cioè legato pontificio alla corte imperiale di Costantinopoli. Fu una buona preparazione per il futuro papa. All'epoca il dibattito teologico mirava a stabilire se Gesù aveva una o due volontà. In sintesi si riproponeva la domanda sulle due nature già affrontata al Concilio di Calcedonia. I padri conciliari avevano stabilito che Gesù aveva due nature per poter salvare pienamente l'uomo. Al contrario alcuni teologi bizantini, con il sostegno dell'imperatore e per fini politici, continuavano a presentare formule di compromesso. Eletto Papa nel 649, Martino dovette presto affrontare la questione. Egli indisse un grande sinodo a Roma cui parteciparono alcuni teologi greci dissidenti, tra i quali Massimo poi chiamato il Confessore. Con il suo aiuto il sinodo romano stabilì che l'economia della salvezza si fonda sull'incarnazione del Logos divino.

La negazione della realtà e della completezza della volontà umana del Cristo renderebbe impossibile la piena redenzione dell'uomo. Furente, l'imperatore Costante II inviò in Italia l'esarca Olimpio con l'ordine di condurre prigioniero il Papa in Oriente. Olimpio si ribellò, si autoproclamò signore d'Italia e per tre anni governò sulla penisola. In questo periodo Martino poté svolgere il suo ministero in libertà. Poi, però, Olimpio cadde in battaglia e Costante inviò un nuovo emissario che prese prigioniero il Papa e lo portò a Costantinopoli. Condannato, Martino venne condotto prigioniero a Cherson, nella penisola di Crimea, dove morì nel 655, presto venerato in Oriente e in Occidente come martire della fede.

Il sole sorge alle ore 6,56 e tramonta alle ore 20,08.

“Da ogni terra si levi un’unica voce: no alla guerra, no alla violenza, sì al dialogo, sì alla pace! Con la guerra sempre si perde. L’unico modo di vincere una guerra è non farla.” (Papa Francesco)