Les Jeudis du Conservatoire - 13 aprile 2023

Giovedì 13 aprile, alle 20.30, verrà inaugurata l’ottava edizione della rassegna Les Jeudis du Conservatoire, occasione per presentare la produzione artistica del Conservatoire de la Vallée d’Aoste e per coinvolgere studenti, ex studenti e docenti dell’istituto valdostano.



L’apertura, che si intitola "Lonely Travels”, spetta al docente Alberto Lo Gatto; una serata dedicata al contrabbasso e alla viola da gamba. Un concerto particolarissimo, alla ricerca di un punto di incontro tra la contemporaneità e i secoli passati, che apre ad alcune considerazioni sull’universo della musica. Un concerto appassionante e coinvolgente, con musica a tutto tondo, dalla contemporanea al jazz, fino alla musica barocca. Musiche di Tabakov, Lo Gatto, Scodanibbio, Bach, Gershwin, Bottesini, Marais e Saint Colombe.



Appuntamento alle 20.30 all’Auditorium Renato Callisto Arnod, ingresso libero fino a esaurimento posti.