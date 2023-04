Festa per 171 anniversario della Polizia

Una giornata volta a sugellare l’orgoglio ed il senso di appartenenza che accomunano le donne e gli uomini della Polizia di Stato il cui lavoro quotidiano si proietta tra la gente. Un lungo percorso durante il quale la Polizia di Stato è cambiata, si è evoluta insieme alla società, è migliorata senza perdere mai di vista il suo obiettivo più profondo: essere al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, obiettivo riassunto nel motto “Esserci Sempre”.

l presidente della Repubblica: "Coniugando rigore ed equilibrio, ogni giorno gli appartenenti alla polizia di Stato sono interpreti dei valori costituzionali di solidarietà e di coesione sociale, come il contributo offerto in occasione di recenti eventi emergenziali e la complessa attività nel campo dell'immigrazione e dei servizi per l'integrazione degli stranieri"

"Non bisogna avere sfiducia nelle forze dell'ordine e nelle istituzioni. È sempre opportuno denunciare perché non farlo è un favore a chi delinque". Lo dice il questore di Aosta, Carlo Musti, durante le celebrazioni per il 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, che si sono svolte questa mattina, a Palazzo regionale, nel capoluogo valdostano. "A volte- spiega Musti- abbiamo paura di denunciare, di segnalare fatti o eventi perché siamo convinti che poi magari verremo schedati in chissà quale banca dati. Una specie di marchio a vita, come se fosse un precedente di polizia. Non è affatto così. Ognuno di noi deve fare la propria parte e non girarsi dall'altra parte, come purtroppo spesso accade, oppure pensare a girare il video da postare sui social anziché chiamare le forze dell'ordine". Denunciando, "si alimenta il patrimonio informativo delle forze dell'ordine che funge da bussola nell'attività di prevenzione", ricorda il questore.

La ricorrenza è stata anche l'occasione per un bilancio sull'attività svolta dalla Polizia di Stato nell'ultimo anno nella regione alpina. Sono stati controllati 6.023 veicoli e 16.566 persone. Gli interventi di soccorso in montagna e nei comprensori sciistici sono stati 1.959 e riguardano "utenti che sovente affrontano la montagna senza adeguata consapevolezza e preparazione", dice Musti. L'attività di prevenzione della Polizia di Stato valdostana ha riguardato anche le scuole, con il coinvolgimento di oltre 1.500 studenti e la collaborazione della Polizia postale. Sono state anche emanate 1.165 ordinanze in materia di ordine e sicurezza pubblica che hanno visto impegnati oltre al personale della Questura anche i Carabinieri, la Guardia di finanza, il Corpo forestale, la Polizia penitenziaria e la Polizia locale.

LE BENEMERENZE

1) LODE

Vice Sovr. PRAMOTTON Paolo (Sezione Stradale Aosta)

Ass.C. GAMALERO Marco (Sezione Stradale Aosta)

“Evidenziando capacità professionali, prontezza d’intervento e sprezzo del pericolo, si distinguevano in un intervento di soccorso pubblico a favore di un gruppo di sciatori alpinisti travolti da una valanga”.

Charvensod (AO), 7 aprile 2018.

2) LODE

Ass.C.C CURTAZ Fabrizio (Settore Frontiera Aosta)

“In qualità di Direttore tecnico delle squadre nazionali di biathlon della Federazione Italiana Sport Invernali, con il suo operato ha dato più volte lustro all’amministrazione della Pubblica Sicurezza, conquistando con gli azzurri, numerose medaglie di bronzo ed una medaglia d’argento”.

Pyeongchang – Corea del Sud, 25 febbraio 2018.

3) LODE

Isp. CAVEDON Ennio (Settore Frontiera Aosta)

Isp. TURCO Maurizio (Settore Frontiera Aosta)

“Evidenziando qualità professionali, coordinavano/espletavano un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di disarticolare un sodalizio criminale dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.

Courmayeur (AO), 18 marzo 2018

4) LODE

Vice Isp. COSENTINO Sergio

Ass.C.C. LEO Riccardo

“Evidenziando capacità professionali e acume investigativo, concludevano un’attività investigativa che consentiva l’identificazione di due cittadini albanesi, nei confronti dei quali, l’Autorità Giudiziaria emetteva la misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto responsabili in concorso, di furto aggravato”.

Calcinetto (BS), 8 maggio 2018

5) ENCOMIO

Sovr.C.C. DENARIER Massimo

“Evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di tre persone, responsabili di prostituzione minorile”.

Aosta, 4 agosto 2018

6) LODE

Ass. PELLEGRINO Luigi (Settore Frontiera Aosta)

Ass. SORACE Eros

“Evidenziando capacità professionali, espletavano un intervento di polizia giudiziaria che si concludeva con la denuncia in stato di libertà di un individuo, con precedenti di polizia e destinatario di un avviso orale, che prevedeva il divieto di utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente”.

Aosta, 24 agosto 2018

7) ENCOMIO

Sost.Comm. DELPIANO Lara

Vice Isp. AVALLONE Raffaele

Vice Sovr. DIALLEY Mario

Ass.C.C. MOLENA Stefano

LODE

Ass.C.C. GERBELLE Davide

“Evidenziando capacità professionali e acume investigativo, coordinava/espletavano un’attività investigativa che si concludeva con l’arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 cittadini di etnia curda, facenti parte di un’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.

Aosta, 7 novembre 2019

8) ENCOMIO SOLENNE

Isp. Sup. JERUSEL Omar Ernesto

“Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, espletava un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia un soggetto resosi responsabile di tentato omicidio”