Sapinet dichiara guerra alla siccità

Scarso innevamento alle alte quote, temperature mediamente più elevate, calo sensibile delle portate dei corsi d’acqua nei bacini non glaciali, mantenimento delle portate in quelli glaciali, ma con rapido assottigliamento delle coperture glaciali stesse, problemi di approvvigionamento sia irriguo che potabile. Sono gli effetti dei cambiamenti climatici ai quali la Giunta regionale intende porre rimedio.

La strategia del governo regionale è chiara: rendere efficiente l’attuale sistema di approvvigionamento e distribuzione idrica potabile e irrigua riducendo le perdite, migliorando i sistemi di captazione, razionalizzando gli utilizzi delle acque, specie nel settore irriguo; pianificare la realizzazione di interventi volti all’interconnessione tra le reti potabili e tra quelle irrigue, al potenziamento di nuove fonti di approvvigionamento e alla realizzazione di bacini di accumulo delle acque; incentivare l’uso razionale delle acque e la lotta agli sprechi mediante campagne informative e di sensibilizzazione e migliorare la capacità di previsione e di monitoraggio delle disponibilità idriche e dei consumi.

L'assessore Davide Sapinet richiama poi l’attenzione sull’avvio della “semplificazione delle procedure autorizzative relative ai piccoli bacini fino a 100 metri cubi (norma contenuta nel disegno di legge di manutenzione dell’ordinamento regionale dell’anno 2023, in corso di predisposizione, ndr.) ) per lo stoccaggio delle acque destinate all’irrigazione”. Sarà quindi posta nuova attenzione al sistema di gestione e di controllo anche mediante l’istituzione di tavoli di concertazione tra i diversi utilizzatori.

“Da parte delle strutture competenti – precisa Sapinet - le attività di monitoraggio e di preannuncio delle condizioni di crisi in relazione all’evoluzione delle disponibilità idriche regionali in raccordo con l’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici del distretto del fiume Po”.