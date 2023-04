GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha approvato, d’intesa con il Consiglio degli enti locali, la disciplina relativa alle facoltà assunzionali degli enti locali valdostani per il triennio 2023/2025. L’atto, in attuazione della legge regionale n.32 del 2022, garantisce il passaggio dalle attuali regole fondate sul turn-over ad un nuovo sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, cioè sul favorevole rapporto tra spese di personale e spese correnti.

L’Esecutivo ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione, Finaosta spa e Inva spa riguardante l’avvio delle attività per accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici nell’ambito del PNRR. In particolare, viene affidato il servizio di supporto tecnico-operativo alle strutture organizzative regionali, alle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione, all’UNIVDA e agli enti locali responsabili dell’attuazione operativa degli interventi a valere sul PNRR e sul PNC. Lo stanziamento complessivo, dal 2023 al 2026, è di poco più di 4 milioni di euro.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato il bando di selezione del gruppo di azione locale-GAL e la strategia di sviluppo locale per l’attuazione dell’intervento srg06 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” del Piano strategico della PAC (psp) 2023-2027. Il bando contiene le finalità della selezione, i principi ispiratori, le procedure amministrative per la partecipazione e i criteri di selezione. La spesa complessiva è di 5 milioni e 770 mila euro; la quota di finanziamento regionale è di un milione di euro.

BENI E ATTIVITA’ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Approvata l’organizzazione dell’iniziativa Printemps en musique prevista dal 19 maggio al 21 giugno 2023, ricomprendente, oltre all’Assemblée régionale des chœurs et des groupes folkloriques valdôtains, anche il 49° Raduno annuale delle bande musicali della Valle d’Aosta. In particolare, tra gli appuntamenti, il 19 maggio si terrà il concerto orchestrale di apertura della manifestazione del Conservatoire de la Vallée d’Aoste, il 16 giugno si svolgerà il concerto della Sfom, mentre il 21 giugno è in programma al Teatro Splendor di Aosta il concerto VdA Exclusive Pop: i cantautori ritrovati.

È stata approvata l’organizzazione degli eventi espositivi, delle attività teatralizzate, dei laboratori e delle proposte artistiche per il periodo aprile 2023-febbraio 2024 da realizzare presso il Castello Gamba di Châtillon.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata la “Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale unica di Committenza-CUC regionale per l’acquisizione di servizi e forniture” tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, le Istituzioni scolastiche e la Società IN.VA. fino al 31 dicembre 2023.

È stata approvata la proposta al Consiglio regionale della deliberazione concernente l’ampliamento dei confini del Parco del Mont Avic nell’area denominata Val Clavalité, nel comune di Fénis. L’area è di 1.549 ettari, di cui 1.458 ettari di proprietà privata e 91 ettari del comune di Fénis. L’estensione complessiva del Parco raggiunge i 7.293 ettari.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata recepita l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente il “Piano di controllo nazionale pluriennale 2023-2027”, unitamente ai settori e agli obiettivi strategici, per l’elaborazione del piano di controllo regionale sulla sicurezza alimentare.

L’esecutivo ha approvato i fabbisogni regionali da soddisfare mediante i posti presso strutture private accreditate attraverso i convenzionamenti con l’azienda USL per i servizi di assistenza sanitaria.

È stato approvato il bilancio preventivo economico annuale per l’esercizio 2023 e il piano pluriennale degli investimenti 2023-2025 dell’Azienda USL della Valle d’Aosta.

È stata deliberata la costituzione di un tavolo di lavoro misto, tecnico e politico, per la revisione della legge regionale n.3 del 2013 riguardante le politiche abitative. Ne fanno parte i rappresentanti politici e tecnici dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, dell’Assessorato Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente, del Comune di Aosta, del Consiglio Permanente degli Enti Locali e dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale (ARER).

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÁ SOSTENIBILE

Approvate le disposizioni applicative della legge regionale n. 31 del 2022 riguardante gli “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell’industria e dell’artigianato”. In particolare, la delibera riguarda il sostegno allo sviluppo della nuova imprenditorialità, attraverso la concessione di contributi per la nascita di nuove imprese sul territorio valdostano da parte di donne, giovani e disoccupati di lunga durata nei settori dell’industria e dell’artigianato. Vengono stanziati 220 mila euro annuali fino al 2025.

È stata approvata la partecipazione della Regione Valle d’Aosta all’evento SMAU che si svolgerà a Londra dal 2 al 4 maggio 2023, attraverso il coinvolgimento di Startup innovative.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

La Giunta ha concesso all’Unione valdostana guide di alta montagna (Uvgam) il contributo forfettario di 220 mila euro per il 2023 previsto dalla legge regionale n.7 del 1997 a sostegno dell’attività dell’associazione.