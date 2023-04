Almanach de mercredi 12 avril saint Jules

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Mercoledì 12 aprile

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Giovedì 13 aprile

Abbazia di Novalesa – mattino

Incontro con i Monaci benedettini e Santa Messa

Venerdì 14 aprile

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Sabato 15 aprile

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Domenica 16 aprile

Novara

Partecipazione alla Gita dei Catechisti

Lunedì 17 aprile

Saint-Oyen – mattino

Ritiro del Clero

Seminario – ore 18.00

Riunione dei Responsabili degli Uffici pastorali diocesani

Martedì 18 aprile

Vescovado – mattino

Udienze

LE MESSAGER RICORDA saint Jules

Chiesa celebra San Giulio I Papa

Combatte con ogni mezzo l'arianesimo, convocando diversi concili, che riconfermarono - contro le tesi ariane di alcuni vescovi - la dottrina trinitaria.

È un diacono romano, eletto dopo il breve pontificato di papa Marco (10mesi) e due mesi prima della morte di Costantino, l’imperatore che ha dato libertà ai cristiani. Gli tocca affrontare una gravissima crisi nella Chiesa, peggiorata dalle ingerenze del potere imperiale, rappresentato da tre figli ed eredi di Costantino: Costantino II, che lotta contro il fratello Costante, e viene ucciso in un’imboscata; poi Costante, che regna sull’Occidente e muore durante una rivolta militare; e infine Costanzo II, dal 353 padrone unico d’Oriente e Occidente.

Il sole sorge alle ore 6,56 e tramonta alle ore 20,08.

“Da ogni terra si levi un’unica voce: no alla guerra, no alla violenza, sì al dialogo, sì alla pace! Con la guerra sempre si perde. L’unico modo di vincere una guerra è non farla.” (Papa Francesco)