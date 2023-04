Disponibili 55 nuovi posti per l’assistenza residenziale malati cognitivi

La Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento dei fabbisogni regionali dell’assistenza residenziale, semi-residenziale e dei servizi in ambito sanitario e socio-sanitario.

“Diamo avvio all’attuazione delle linee guida volte a rafforzare la presa in carico e cura a domicilio e a livello territoriale, nell’ottica di un modello di assistenza nell’ambito della salute mentale maggiormente flessibile e centrato sulla casa come primo luogo di cura”. L’assessore Carlo Marzi commenta così l’aggiornamento periodico dei fabbisogni per l’assistenza residenziale e semiresidenziale.

“Il provvedimento – spiega Marzi - è di fondamentale importanza per programmare e destinare le risorse necessarie alle esigenze assistenziali del territorio, che evolvono continuamente nel tempo, e per individuare le attenzioni da volgere ai settori che presentano le maggiori necessità”. Con l’analisi del fabbisogno ha permesso di reperire la disponibilità di 15 nuovi posti per i pazienti.

L’assessore ha poi precisato che “è continuo il confronto con i clinici di riferimento dell’Azienda USL e, più in generale, con i vari attori del territorio quali gli assistiti, le associazioni e il terzo settore, con approfondimenti che si intensificano sui tavoli tecnici di lavoro dedicati, all’insegna di una partecipazione sempre più attiva alla costruzione delle politiche regionali”.

La deliberazione approvata in data odierna rappresenta anche l’atto di riferimento sul quale l’Azienda USL della Valle d’Aosta è autorizzata a perfezionare le convenzioni con gli erogatori dei servizi privati accreditati.

Per l’anno 2023, nell’ambito degli indirizzi e obiettivi di salute regionali, è stato definito un budget di 7,2 milioni di euro per la salute mentale e le dipendenze, di cui 6 milioni per la Psichiatria e 1,2 milioni per la Neuropsichiatria infantile.

Inoltre, 3,2 milioni di euro sono destinati ai servizi di RSA/UAP e trattamento demenze e disturbi cognitivi. Viene quindi aggiornato in incremento il fabbisogno assistenziale per i pazienti affetti da demenza e disturbi cognitivi, sia per le strutture residenziali che semi-residenziali, in considerazione delle mutate esigenze riscontrate sul territorio.

Da 263 a 289 milioni di euro in due anni. Dal 2020 ad oggi, le risorse stanziate dalla Regione Valle d'Aosta per sostenere i Livelli essenziali di assistenza (Lea) in ambito sanitario sono aumentate di 26 milioni di euro. Lo spiega l'assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi, durante la conferenza stampa di giunta di questa mattina. "Si passa dai 263 milioni di euro di sostenimento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), ovvero la copertura finanziaria che noi garantiamo alla nostra azienda sanitaria stanziati nel 2020, agli attuali 289 milioni di euro previsti con l'ultima finanziaria regionale", approvata lo scorso dicembre. "La crescita di ben 26 milioni di euro in un biennio- prosegue l'assessore- rende chiaramente evidente come anche il nostro sistema sanitario in questo momento sta richiedendo molte risorse finanziarie in più. Se i livelli di crescita della spesa sanitaria continuano a seguire questo trend sicuramente bisognerà fare certi tipi di ragionamento. Per il momento la buona notizia è che siamo riusciti a far fronte a tutte le richieste in più che sono arrivate dalla nostra azienda sanitaria".