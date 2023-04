Le Giornalistiche precarie si raccontano

Le giornaliste Chiara Maria Gargioli, Giulia Cerino e Simona Berterame, moderate dalla Consigliera dell'Ordine Cristina Porta, presenteranno Senzagiridiboa, un'esperienza che nasce da Instagram per diventare un libro, nel quale 20 giornaliste decidono di mettere da parte i personalismi, fare un passo indietro - e uno avanti - e lavorare in gruppo per una stessa causa.

"Sarà il racconto in prima persona - spiega Roberto Moranduzzo, presidente dell'Ordine - di giornaliste, precarie e madri, di rinunce e carriera, tra sfruttamento e autosfruttamento. Ma si parlerà anche di linguaggio di genere, cercando di rispondere al quesito: le parole e le immagini che scegliamo fanno la differenza di genere?"