'Premio Industria Felix', vittoria al Podium Advanced Technologies

“Indutria Felix Magazine – L’Italia che compete” è un supplemento di economia e finanza del Sole 24 Ore, che ogni anno analizza circa 700.000 società di capitali con sede legale in Italia. Tra queste seleziona le aziende con migliori performance gestionali e un’ottima affidabilità finanziaria.

La selezione avviene in collaborazione con Cerved Group Study Office, la più importante agenzia di rating in Italia e una delle maggiori in Europa, specializzata nella valutazione delle performance economico-finanziarie delle aziende.

L’indagine del premio 2023 si basa sui bilanci di 700.000 aziende dell’anno fiscale 2021 e prende in considerazione diversi indici finanziari e altri parametri, come la crescita della forza lavoro.

Quest’anno Podium Advanced Technologies fa parte delle aziende selezionate per la regione Valle d’Aosta e lo scorso 24 marzo, presso la Sala Giovanni Agnelli dell’Unione Industriali Torino, è stata insignita dell’Alta Onorificenza di Bilancio con la seguente motivazione: “Migliore PMI innovativa e a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale in Valle d’Aosta.”

“Questo riconoscimento è il risultato del nostro entusiasmo, della nostra ambizione e della nostra dinamicità che ci permettono di intraprendere progetti importanti e di crescere in modo costante.” Ha commentato il CEO Francesco Monti.

Per Podium Advanced Technologies è il secondo premio Industria Felix. Nel 2021, infatti, l’azienda aveva ricevuto la Budgetary Performance High award con la motivazione “Migliore piccola impresa e tra le migliori aziende guidate da imprenditori under 40.”