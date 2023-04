Il Celva vuole proposte concrete per contrastare desertificazione commerciale

I sindaci si sono astenuti sulla proposta di legge regionale n. 96 “Disciplina e interventi a sostegno dei distretti del commercio”. L'Assemblea del CElva, nel condividere il principio di salvaguardare le attività nelle aree soggette a desertificazione commerciale, i rappresentanti degli Enti Locali hanno ribadito la necessità di interventi puntuali e con ricadute più immediate a sostegno del commercio locale; è stata inoltre sottolineata l’assoluta esigenza di un confronto preventivo con gli Enti Locali, anche in ragione dell’importante ruolo che i Comuni sarebbero chiamati a sostenere nella gestione dei distretti del commercio.

L’Assemblea ha approvato i regolamenti per lo svolgimento delle sedute del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea in modalità telematica, al fine di favorire l’effettiva messa in pratica della facoltà di svolgere le riunioni nelle diverse modalità, compresa quella mista, disciplinando opportunamente lo svolgimento delle sedute anche alla luce dell’esperienza maturata nel corso degli ultimi anni (in particolare nel periodo della pandemia da Covid-19).