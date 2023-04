Nuovo servizo telematico Inps

Quando nasce il diritto ad una prestazione, l’INPS potrà comunicarti la possibilità di presentare domanda, segnalarti servizi complementari alle prestazioni che ricevi oppure ricordarti la scadenza dei termini per gli adempimenti a tuo carico.

Per fruire di questo servizio è necessario farne richiesta accedendo alla pagina personale MyINPS con le credenziali SPID, CIE, CNS e, nei casi residuali previsti, PIN online (per i soli residenti all’estero).

Cliccando sul link "Vai ai tuoi consensi", presente nel box in alto a destra della tua pagina personale, visualizzerai la nuova sezione “Adesione ai servizi proattivi” dove potrai effettuare l’adesione spuntando la voce “Acconsento”, analogamente potrai revocarla in qualsiasi momento.Nella stessa pagina in cui esprimere il consenso è disponibile il link che rimanda all’informativa sul trattamento dati personali, nell’ambito dei servizi INPS resi in modalità proattiva.