Almanach de mardi 11 avril saint Stanislas

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Martedì 11 aprile

Seminario mattino

Riunione dei Vicari

Casa Circondariale di Brissogne ore 14.00 e 15.00

S. Messe nell’Ottava di Pasqua

Villeneuve ore 18.00

Incontro con i Sindaci di Introd, Rhêmes-Notre-Dame,

Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche e Villeneuve

Mercoledì 12 aprile

ore 8.45-12.45

LE MESSAGER RICORDA saint Stanislas

Chiesa celebra Santo Stanislao Vescovo e martire

Vescovo di Cracovia, fu pastore sapiente e sollecito. Succedette al vescovo Lamberto nel 1072. Intrepido sostenitore della libertà della Chiesa e della dignità dell'uomo, difensore dei piccoli e dei poveri, subì il martirio sotto il re Boleslao II. Canonizzato da Innocenzo IV ad Assisi nel 1253, è patrono della Polonia. Le sue spoglie, custodite nella cattedrale di Cracovia, sono mèta di pellegrinaggio attraverso i secoli.

Il sole sorge alle ore 6,56 e tramonta alle ore 20,08.

“Da ogni terra si levi un’unica voce: no alla guerra, no alla violenza, sì al dialogo, sì alla pace! Con la guerra sempre si perde. L’unico modo di vincere una guerra è non farla.” (Papa Francesco)