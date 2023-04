Una sola località turistica valdostana tra le prime 30 più gettonate

Pasqua è per moltissimi italiani l’occasione perfetta per visitare luoghi vecchi e nuovi approfittando di un weekend lungo: ma quali sono le località più gettonate? Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più rilevanti d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per Pasqua, indicando, inoltre, anche il numero medio di persone per destinazione nonché il prezzo medio delle case vacanze.

Amara sorpresa per le località valdostane delle quali non si trova traccia fino al 27/mo posto.

Infatti, si conferma la tendenza che vede gli italiani prediligere località nostrane rispetto a quelle estere, le quali però risultano di numero superiore rispetto al solito: se lo scorso anno solamente 4 delle prime 30 destinazioni per Pasqua erano straniere (ma non dimentichiamo il contesto di un anno fa in cui la situazione post-pandemica stava normalizzandosi, è vero, ma nella quale era comunque vigente qualche piccolo adempimento per recarsi in alcune località estere), quest’anno il numero delle località oltre confine è più che raddoppiato salendo a 9: 4 in Francia a cominciare dalla prima in classifica Parigi, 4 in Spagna tra cui spicca Barcellona al terzo posto, cui si aggiunge Praga; la capitale ceca si piazza al 12mo posto.

Un podio alquanto esterofilo per i vacanzieri del nostro Paese in questo ponte pasquale, e la cosa non sorprende: la voglia di valicare i confini nazionali trova conferma nel fatto che Parigi sia la località più gettonata e nel terzo posto di Barcellona. Roma è la prima delle italiane, a conferma del fatto che la città eterna non smetta mai di emanare il suo fascino unico e inimitabile. La top 5 continua con Napoli e Torino. Sesta Firenze mentre al settimo posto troviamo la terza località estera: si tratta di Nizza, città francese di poco al di là del confine ligure, che precede Bologna all’ottavo posto, Viareggio al nono e Alassio a chiusura della top 10.

Liguria regina del ponte pasquale con 4 mete. Toscana ed Emilia-Romagna seguono con 3.

La Liguria piazza ben 4 località nella top 30, tra cui Alassio unica in top 10. Diano Marina 16ma, Finale Ligure 19ma e La Spezia 22ma.

La Toscana di località ne piazza 3 nella classifica di cui ben 2 in top 10 (Firenze sesta e Viareggio nona), oltre al 14mo posto di Siena.

Stesso numero per l’Emilia-Romagna: oltre a Bologna ottava, anche Rimini 21ma e Riccione 24ma.

Sono 2 le località ciascuna per Campania e Friuli-Venezia Giulia: Napoli e Capaccio Paestum per la prima, Udine e Lignano Sabbiadoro per la seconda.

Una località ciascuna per Lazio, Piemonte, Valle d’Aosta, Sicilia e Umbria.

Dunque, secondo il portale Holidu, tra le località turistiche valdostane solo Breuil Cervinia figura nella classifica top 30.