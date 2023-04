Aosta: Proroga al 31 dicembre le agevolazioni dehors

Restano in vigore fino a fine anno le agevolazioni per i dehors. La svolta è arrivata con la conversione del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, articolo 1, comma 22-quinquies (decreto Mille proroghe) che ha esteso al 31 dicembre 2023 la scadenza del regime semplificatorio per le occupazioni di suolo pubblico da parte di bar e ristoranti e altri locali. La Giunta municipale di Aosta ha fatto proprio il decreto del governo.

Per cui fino a fine anno gli esercizi pubblici titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, potranno continuare a posare arredi e strutture, anche amovibili, in opera temporaneamente, senza previa autorizzazione, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti anche di interesse culturale o paesaggistico.

Tra le strutture funzionali all'attività degli esercizi stessi troviamo: dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni e simili.

Infatti, le attività di somministrazione che si erano avvalse della facoltà di ampliare temporaneamente lo spazio esterno dell’attività concesso alla luce dell’emergenza epidemiologica avevano assunto l’impegno in fase presentazione della comunicazione, a regolarizzare la propria posizione attraverso una successiva richiesta di rilascio di dehors, e considerato che gli ampliamenti che erano stati concessi anche alle attività commerciali che non disponevano già di uno spazio esterno all’esercizio regolarmente autorizzato non potranno più sottostare a un regime di gratuità, per un principio evidente di parità di trattamento con gli altri esercizi legittimati da un’autorizzazione espressa all’occupazione di uno spazio esterno al locale, l’Amministrazione comunale con la deliberazione approvata prevede:

esenzione del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico per gli ampliamenti della superficie in aggiunta ai dehors regolarmente autorizzati;

presentazione della domanda di autorizzazione entro 45 giorni dalla pubblicazione della deliberazione con pagamento del relativo Canone di occupazione del suolo pubblico, dalla data di entrata in vigore della stessa, per gli ampliamenti della superficie per cui viene richiesta la regolarizzazione mediante la richiesta di posa del dehors;

pagamento dell’intera superficie dalla data di entrata in vigore della deliberazione per gli ampliamenti della superficie, come da Comunicazione di occupazione di suolo pubblico a suo tempo presentata, senza la richiesta di posa del dehors;

pagamento, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della deliberazione, dell’intera superficie fino alla data di rilascio del provvedimento di Prima autorizzazione del dehors (invece, sulla base della superficie di dehors effettiva dalla data di rilascio del provvedimento) per gli ampliamenti della superficie come da Comunicazione di occupazione di suolo pubblico a suo tempo presentata con richiesta di posa del dehors successiva ai 45 giorni di cui al secondo punto.

Agli esercenti che avranno ottenuto l’autorizzazione alla posa del dehors ai sensi del secondo e quarto punto verrà concessa la facoltà di occupare in regime di gratuità lo spazio pubblico come indicato nella Comunicazione di ampliamento a suo tempo autorizzata.