ÉVANGILE DE DIMANCHE: L'AMOUR A VAINCU LA MORT

"Dieu règne, peuple criez d'allégresse, la vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer".

En Jésus, l'amour selon Virgile vainct tout. "Omnia vincit amor". La Pâques n'est pas un mythe, mais un événement qui transforme du dedans notre vie et oriente notre histoire vers sa définitive victoire que Dieu seul peut réaliser.

1. QUI EST JÉSUS VAINQUEUR DE LA MORT?

Jésus ressuscité est Fils de Dieu et Fils de l'homme, né de la Vierge Marie quand "les temps furent accomplis"(Ga4,4).

Jésus ressuscité d'entre les morts est cet homme de Nazareth critiqué par Nathanaël, car de ce lieu périphérique, rien de bon ne peut en sortir (Jn1,46).

Jésus vainqueur de la mort est cet homme qui a été tenté par le diable et qui en est sorti victorieux. Cette victoire sur le prince du mal est l'anticipation de sa Pâques glorieuse (Ier D. du carême).

Jésus ressuscité d'entre les morts est le don de Dieu dans la figure de l'homme fatigué du voyage qui donne l'eau vive de la foi à la samaritaine (IIIè D. de carême).

Jésus ressuscité d'entre les morts est cet homme qui, constatant le doute de Pierre à Césarée de Philippe (Mt16, 22), porte trois témoins sur le mont Tabor et se transfigure devant eux (Mt17,1-8).

Jésus ressuscité d'entre les morts, est celui qui change la douleur en une danse de joie à Béthanie, en ressuscitant Lazare, le frère de Marthe et Marie (Vème D. de carême).

Jésus ressuscité est, selon la première lecture du jour, "celui qui faisait du bien là où il passait et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui"(Act.10,34-43).

Jésus qui a vaincu la mort est "cette pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs devenue la pierre d'angle: l'oeuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux"(Ps117).

Jésus ressuscité est "le grain de blé qui, une fois tombé en terre et meurt, produit beaucoup de fruit"(Jn12,24).

Jésus ressuscité est celui que Pilate humilie en le présentant à la foule enragée, en disant:"Voici l'homme". C'est cet homme dénigré, ensanglanté, sans beauté ni éclat, cette beauté paradoxale que Dostoevskij dit qu'elle "sauvera le monde".

Le Christ qui sort victorieux des enfers chaotiques nous montre qu'après la "via crucis", il y a la "via lucis" et la "via pacis". Pâques nous trace la voie de l'espérance. Le mal n'a pas le dernier mot, car l'amour a vaincu la mort. Par conséquent, la raison de notre existence est de "rechercher les réalités d'en haut, là où est le Christ" (Col3,1-4).



2. IL N'EST PAS ICI, IL EST RESSUSCITÉ.

"Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins". La séquence de Pâques interroge qui l'a vu la première: "Dis-nous Marie Madeleine, qu'as tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu les anges ses témoins, le Christ mon espérance, est ressuscité!"

Notre foi est fondée sur le témoignage de ceux qui ont vu, entendu, touché Jésus ressuscité, qui ont cru en lui, et nous ont transmis cette foi. Qui a assisté à la résurrection du Christ?



Les grands événements pour notre salut se sont faits dans la nuit. Et nous en distinguons quattre à savoir: 1. La nuit de la création, 2. La nuit de l'exode, 3. la nuit de la naissance du Rédempteur, 4. La nuit de Pâques.

Dans cette nuit radieuse de lumière, personne n'a assisté à la sortie du Maître de la vie de son tombeau. Jésus ne s'est pas manifesté à ceux qui l'ont roué de coups et crucifié. Il ne s'est pas manifesté aux grands prêtres et au conseil du sanhédrin. Il ne s'est pas montré à Érode ou à Pilate. La résurrection n'est pas la vengeance.

Le ressuscité ne s'est pas montré à sa mère, la pleine de grâce, la mère de notre spérance.

La résurrection n'est pas régionale, c'est-à-dire une affaire familiale.

Jésus ressuscité nous fait entrer dans une nouvelle logique de la vie qui n'est plus fondée sur la raison calculatrice et déterministe. La résurrection du Christ n'a rien de triomphalisme de tendancelogique rancunière et vindicative. humaine comprendrait que les premiers témoins de cet événement sans précédent soient ceux qui ont transpercé son coeur.

Jésus refuse de jouer le triompharisme de tendance rancunière et vindicative.

Jésus se révèle au matin de Pâques à Marie Maddeleine qui pleure désespérement. Il rend cette femme la première missionnaire de la joie de Pâques.



3. LA PÂQUES EST LE SENS DE LA VIE.

La Pâques sur le plan cosmique arrive pendant le printemps, où la nature qui semblait endormie dans la nuit de l'hiver se réveille, ressuscite, commence à fleurir. Avec cette saison la journée s'allonge, les ténèbres de la nuit diminuent leur empleur et emprise. La joie et le sourire apparaissent dans le visage qui est la fénêtre de l'âme.

Sur le plan sémantique, la Pâque de l'hébreux "paschah", signifie passage mouvement, pèlerinage. La Pâques au départ était la fête des nomades, des éleveurs qui devraient traverser le désert à la recherche de l'eau et du pâturage pour le troupeau. Les nomades devraient affronter le chaos, les forces du mal dans le désert, l'expérience de la faim et de la soif. Cette expérience de pèlerinage est significative. Nous sommes comme des nomades sur cette terre. Nos assurances sont au-delà du désert. Nos maisons si solides soient-elles sont des tentes fragiles exposées aux intempéries et aux puissances du chaos. C'est le Seigneur qui nous bâtit la maison.

La Pâques nous apprend donc la simplicité, le sens de l'autre, l'attention aux personnes vulnérable, le sens du pain partagé dans la sobriété. Lors de la Pâques juive, le sang de l'agneau sans tâche distinguait les portes du peuple en marche au-delà du désert vers le pays de la liberté et de la prospérité. En cette nuit de l'exode, on mangeait ensemble le pain sans levain et les herbes amères qui symbolisent la relativité de la vie affranchie sur cette terre des pèlerins. Le sang versé librement par Jésus accomplit le sang de l'agneau de l'ancienne alliance.

La Pâques chrétienne fondée sur l'amour sans mesure de Jésus, nous donne un nouveau sens de la vie, de la famille et de l'univers dans son ensemble.

La Pâques brise l'instinct de l'égoisme et nous apprend le sens de l'autre qui n'est plus un étranger, mais un frère à aimer. La famille humaine enracinée dans le sang versé du Christ devient une communauté de communion et de communication, le vrai "shaburah" eucharistique (la convivialité dans la concorde). L'Église née du coeur transpersé du Christ est ce nouveau shaburah qui étonnait les païens en disant:"

Regardez comment ils s'aiment". La Pâques du Seigneur est donc la source de la civilisation de l'amour et de la paix entre les peuples et la paix planétaire. Là où l'homme vit comme si Dieu n'existe pas, le monde devient l'enfer. Là où Dieu règne, le printemps de la vie renaît. Avec la résurrection du Christ, dans la nuit de la vie et de l'histoire se cache l'aube d'un jour nouveau et d'un monde nouveau. La Pâque est notre joie, notre paix et notre espérance.



4. PRIÈRE D'ACTION DE GRÂCE

Du tombeau est ressuscité le Christ notre sauveur, Alleluia.

Avec la résurrection, il n'y a plus de mal radical irrémissible, car la vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer, Alleluia.

Le Christ Vainqueur de la mort par la puissance de l'amour vient transformer nos obscurités en une lumière de joie, Alleluia.

Ta victoire sur la mort oh Christ, vient ressusciter notre mourir quotidien, notre vie amère en une action de grâce, Alleluia.



Que ta Pâques glorieuse ouvre les portes de la paix, de la concorde, du dialogue dans les pays où sévissent la guerre et toute forme de violence. Alleluia, Amen.



Heureuse fête de Pâques frères et soeur.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.