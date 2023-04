Printemps Théâtral – Sixième soirée

Le Peugnou Squiapeun et Le Squiapeun

La soirée sera animée aussi par les musiciens Nicolò Bignotti, Matteo Fonte e Vincent Gerbore.

La moitié des places disponibles au Théâtre Splendor (rue Boniface Festaz, 82 - 0165235410) sera mise an vente en ligne sur webtic.it (section Vallée d’Aoste - Saison Culturelle) et l’autre moitié vendue, la soir du spectacle, au guichet du Théâtre Splendor à partir de 20h.

Les billets invendus en ligne seront disponibles au guichet du théâtre.

L'entrée coûte 10 euros par personne et 2 euros pour les jeunes âgés de moins de 14 ans et pour tous les acteurs de la FVTP.

La place de ceux qui ne se présenteront pas au théâtre avant 21h, sera revendue.

Voici la liste des acteurs et quelques infos supplémentaires :

Le Peugnou Squiapeun

« Lo noutro dzen Patoué »

(Il nostro bel patois)

Pièce écrite par : Paola Petitjacques

Acteurs: Christophe Betemps, Sophie Diemoz, Celeste Frova, Selena Jotaz-Petitjacques,

Vanessa Jotaz-Petitjacques, Bryan Petitjacques et Sveva Torgneur

Une pièce… où finira notre beau patois?

«Cette année, puisque cinq de nos « peugnou » acteurs ont grandi et sont passés à Le Squiapeun, le 15 avril, Le Pegnou Squiapeun sera sur scène avec de très jeunes comédiens débutants (de 7 à 10 ans) - dit Paola Petitjacques, responsable avec Danilo Petitjacques de la jeune compagnie –. C’est la première fois qu’ils sont si petits et, pour ça, nous avons voulu leur écrire une pièce simple et pas trop longue, juste pour les initier à l’art du théâtre avec une approche douce».

La troupe de Le Peugnou Squiapeun (meinoù) est née en 2001. Un exemple depuis suivi par d'autres groupes : l’entrée des jeunes acteurs sauvegarde le patois et le futur de chaque compagnie. La jeune troupe, a également joué avec les adultes de Le Squiapeun, mais le 3 mai 2014 monta seul en scène, remplaçant la compagnie absente de Le Fripón ((meinoù) de Valtournenche.

Le Squiapeun

dans les deux pièces

« Point de via » (punto di vista)

Une pièce… au final qui aura raison ? Ça dépendra des points de vue…

et

« Lo gliautri é la froumie » (Il grillo e la formica)

Une pièce… la même histoire… il y a ceux qui font et ceux qui ne font pas

Pièces écrites par : Christian Duclos, Paola Petitjaques et Danilo Petitjacques

Acteurs : Daisy Barailler, Kristel Barailler, Sophie Barailler, Mattia Betemps, Annie Bionaz,

Ivan Landry, Walter Landry, Danilo Petitjacques, Gladys Petitjacques,

Maël Petitjacques, Paola Petitjacques, Muriel Torgneur et Gabriele Vaudan

«On essaie toujours de transmettre la passion pour le théâtre aux enfants de notre pays - dit Sophie Barailler la présidente de Le Squiapeun et de Le Peugnou Squiapeun depuis 2019 - et on est heureux si, adultes, ils deviennent Squiapeun. Cette année, donc, nous accueillons Maël, Mattia, Gladys, Kristel et Walter qui au fil du temps, on espère, pourront à leur tour passer le relais aux autres petits. Samedi 15 avril la scène sera toute pour Bionaz pour la première fois et nous sommes très content! C’est l’occasion pour créer encore plus de liens entre nous et donner au public tout notre esprit».

Le Squiapeun est la compagnie née en 1979 d'une idée d’Ezio Barailler.

La plupart des acteurs sont jeunes et très vifs, de vrais squiapeun! Voilà donc d'où il vient le nom de la troupe, montée sur scène du Printemps pour la première fois en 1984.

C'est la compagnie à écrire par elle-même les pièces, toujours drôles et étonnantes !