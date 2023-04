Salvini non finanzia il fondo affitti e la Lga VdA attacca la Giunta Testolin

Nella passata adunanza il Consigloio Valle, con 19 voti di astensione (UV, AV-VdAU, FP-PD, PlA, SA) e 16 a favore (Lega VdA, FI, PCP, GM), ha respinto una mozione del gruppo Lega Vallée d'Aoste che sollecitava la modifica della disciplina della morosità incolpevole degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, lo stop all’allacciamento al teleriscaldamento, una ripartizione delle spese sulla base dell’ISEE e la modifica dei criteri e del pagamento del "bando affitti".

Il Capogruppo Andrea Manfrin ha illustrato una mozione con la quale ricordava come “il problema abitativo è grave: 200 famiglie rischiano di non avere più un tetto sopra la testa. Sarebbe utile e necessario intervenire per garantire modalità di tutela delle famiglie in difficoltà. Innanzitutto, sulla disciplina delle morosità incolpevoli, che è stata attesa per molto tempo ma quando è arrivata abbiamo preso atto che nella delibera non si riusciva a incidere sull'incolpevolezza delle persone che non riescono a pagare l'affitto.

Si sta consumando uno stillicidio di sgomberi di persone che hanno un ISEE molto bass”. Manfrin ha poi definito il problema "Una vera e propria bomba sociale in arrivo che il Gruppo Lega Vallée d’Aoste aveva già preannunciato nei mesi passati. Una bomba sociale che si è scontrata con l’indifferenza del Governo regionale che, non volendo prendersi un “impegno politico”, ha bocciato la mozione presentata dal Gruppo per chiedere una diversa disciplina della morosità incolpevole".

In aula aveva risposto l’Assessore Carlo Marzi ricordando che “Sull'emergenza abitativa e sulla riforma della legge regionale 3/2013 abbiamo avviato il percorso di riforma, sul ‘bando affitti’ stiamo lavorando per provvedere ai pagamenti, sulla morosità e sul mondo ERP è con dei fondi dedicati che si deve dare una soluzione fino ad arrivare al mondo dell'emergenza abitativa che vede un quadro molto delicato non solo tra gli assegnatari di ‘case popolari’ ma anche nel mondo degli affitti privati”.

I capigruppo di maggioranza non hanno però accolto di buon grado le dure critiche ricevute da Manfrin e così hanno depositato una risoluzione, che sarà discussa nella prossima adunanza del Consiglio Valle, con la quale ribadiscono che “l’abitazione costituisce un bene di primaria importanza, assicura in concreto il soddisfacimento di un bisogno primario collegato alla personalità, che merita di essere incluso tra i diritti fondamentali della persona, tutelati dall'articolo 2 della Costituzione”.

Nel ricordare che "il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al fine di assicurare un sostegno economico alle famiglie meno abbienti in difficoltà nel pagamento del canone di locazione, il Fondo è finanziato ogni anno e ripartito dal Ministero delle Infrastrutture tra le Regioni, per la successiva distribuzione tra i Comuni interessati, al fine di sostenere le fasce sociali più deboli”, i capigruppo dell’opposizione sottolineano che “il Bilancio di previsione dell’anno corrente (2023) dello Stato sembra non prevedere la copertura del contributo sociale affitti e dei fondi per la morosità incolpevole”, e aggiungono: “dai dati scaricati dal sito del MEF i capitoli del bilancio preventivo statale 2023 relativi al Fondo affitto (legge n. 431/1998) e al Fondo Inquilini morosi incolpevoli (D.L. n. 102/2013 convertito da L. n. 124/2013) risultano privi di stanziamento”.

Preso atto che la scelta del Governo di non finanziare il fondo affitti incide in modo devastante sulla già grave situazione abitativa del Paese, alle prese con costi delle locazioni insostenibili, rincari energetici, inflazione e ripresa delle esecuzioni degli sfratti, in questo contesto l’attuale livello delle locazioni sul mercato privato della casa, senza aiuto pubblico, è per molte famiglie letteralmente insostenibile e, vista la risposta fornita in data 22 febbraio 2023 “da parte del ministro Salvini a un question time specifico nel quale non ha assunto alcun impegno per il pronto ripristino del fondo sociale affitti per le famiglie con redditi bassi e per la morosità incolpevole”, la risoluzione dei capigruppo di maggioranza impegna la Giunta regionale ad agire in sede di Conferenza Stato-Regioni e invita i parlamentari valdostani a sollecitare il Governo e il Parlamento affinché vengano ripristinate ed aumentate adeguatamente le dotazioni finanziarie, almeno su base triennale, del fondo sociale per l’affitto e del fondo per la morosità incolpevole.