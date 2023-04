Federconsumatori punto di riferimento per la tutela dei cittadini

Oltre 2000 contatti di persona o telematici e più di 300 pratiche aperte per consumatori che si rivolgono a Federconsumatori VdA sono i dati che testimoniano quanto sia importante la presenza in Valle dell’Associazione, presieduta da Bruno Albertinelli, che oggi celebra il quarto congresso regionale.

“Siamo una realtà – ha sottolineato Albertinelli nella relazione di apertura del Congresso – che accoglie tutti coloro che hanno necessità di tutela. Da noi – ha aggiunto - arrivano molte persone vuoi per il passa parola, ma molte persone arrivano perché indirizzate da banche, da esponenti della pubblica sicurezza, dalle stesse persone che gestiscono punti di vendita per la telefonia, da assistenti sociali, è positivo perché vuol dire che con gradualità con poche forze stiamo diventati un punto di riferimento per molti consumatori”.

Infatti, mai come oggi è diventato difficile e professionale fare attività nel mondo del consumerismo. “Tutti i sistemi con i quali nel passato dialogavamo con il mondo della telefonia, dell’energia, delle banche, delle assicurazioni – ha precisato Albertinelli - è profondamente cambiato, oggi per aprire una procedura conciliativa con la telefonia come con le banche o con Arera che è l’ente che gestisce l’energia ci vuole tempo e preparazione professionale non indifferente, con piattaforme molto complesse”. Le normative che accreditano i conciliatori sono diventate importanti, portano quotidianamente ad informarsi e a formarsi; oggi aprire una pratica, dare un’informazione, comporta tempo e impegno nel cercare la risposta corretta, cercando di dare al cittadino consumatore una garanzia di serietà e professionalità.

“La distanza tra la bassa valle e l’alta valle dalla sede di Aosta, fa sì che molti ci chiedano di essere presenti anche in queste località al fine di evitare spostamenti, per questo nell’ultimo direttivo abbiamo deciso di fare presenza nella sede CGIL di Verres e di Morgex, riteniamo questo utile sia per le persone che necessitano di aiuto ma anche per la nostra associazione. Guardando alla situazione sociale Albertinelli ha ricordato che “i dati nazionali parlano di 6 milioni di persone in povertà assoluta; più di 5000 mila in Valle d’Aosta, dati che secondo me sono parziali, perché molte persone si vergognano di ammettere che sono finiti in una realtà che li ha estromessi dalla dignità di una vita civile”.

Vi è infatti una differenza sostanziale da chi si rivolge al politico di turno per un favore e chi ogni giorno opera nelle strutture del volontariato, del sindacato nelle sue articolazioni categoriali e dei sui servizi, delle associazioni dei consumatori e parla, interagisce con le difficoltà di chi non sa come arrivare non a fine mese ma fine giornata in molti casi, che ha dovuto scegliere tra il curarsi o il riscaldarsi.

“Invece di tavole rotonde, di riunioni di studio, di comunicati – ha detto Bruno Albertinelli, chiudendo la relazione che ha dato il via al dibattito che si concluderà con il rinnovo degli organi statutari - si provasse ad andare nei luoghi dove i bisogni quotidiani emergono realmente, forse la politica riacquisterebbe il valore del servizio reale verso gli altri e non il dare per avere, perché i sistemi del dare e avere in politica hanno sempre vita effimera”.