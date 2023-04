Soddisfazione degli Assessori ai Trasporti di Piemonte e Valle d’Aosta per l’aggiudicazione dei lavori per l’elettrificazione della tratta ferroviaria Ivrea-Aosta

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione autonoma Valle d’Aosta, Luigi Bertschy e l’Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Gestione emergenza profughi ucraini della Regione Piemonte, Marco Gabusi, in seguito all’annuncio di Rete Ferroviaria Italiana dell’aggiudicazione della gara per la progettazione e la realizzazione dei lavori di elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta, comunicano la loro soddisfazione per questo primo passo del progetto che impegnerà le due regioni nei prossimi anni.

L’aggiudicazione della gara permette di identificare il consorzio d’imprese che si occuperà dei lavori per conto di RFI passando così alla fase operativa. Inoltre, secondo quanto precisano i due Assessori, ora sarà possibile procedere concretamente con la pianificazione dei lavori e l’organizzazione dei servizi sostitutivi che dovranno essere entrambi pensati per garantire il minor disagio possibile sulla comunità e in particolare sugli utenti dei servizi di trasporto pubblico.