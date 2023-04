Bruno Albertinelli confermato presidente Federconsumatori VdA

Si è svolto oggi il IV° Congresso della Federconsumatori della Valle d’Aosta con la rielezione a Presidente di Federconsumatori VdA Bruno Albertinelli, che, nel suo intervento, ha evidenziato priorità, necessità e incertezze in tutti i campi: economico, energetico, sociale, anche alimentare.

Il Congresso ha eletto il consiglio direttivo che risulta così composto: Bruno Albertinelli, Marco Bennani, Francesco Savoca, Toberto Maschio, Bruno Martignene, Carlo Metastofele, Antonio Fuggetta, Michele Silani, Ubaldo Loieri, Luigi Tosi, Giovanna Pignatelli, Gaetano Maiorana, Antonio Fedele, Aldo Savoca, Gabriela Toggero, Salvatore Barillaro, Claudia Trevisan, Piero Barmasse e Valter Manazzale. A sua volta il direttivo ha confermato alla segreteria Bruno Albertinelli.

Albertinelli ha colto l’occasione per chiedere alla politica l’istituzione di un tavolo di concertazione e di un osservatorio volto ad esaminare, studiare e contrastare gli incrementi ingiustificati di prezzi e tariffe ed il rafforzamento delle mense scolastiche ed il potenziamento dell’educazione alimentare e ambientale nelle scuole, con particolare attenzione alla riduzione dello spreco alimentare.

Nella sua relazione Albertinelli ha richiamato le tante campagne promosse da Federconsumatori e ha annuncia iniziative ad ampio raggio: per l’economia circolare e il riuso, sul sovraindebitamento, contro le truffe ed il gioco d’azzardo, per l’inclusione sociale, sul caro bollette, nell’appello appunto a non essere consumatori non passivi, ma “consapevoli, per una società più equa e democratica. “Di fronte ai grandi cambiamenti spesso ci sentiamo impotenti ma prima o poi anche le formiche nel loro piccolo a volte si incazzano”.

Affrontando la situazione politica, Albertinelli non ha lasciato spazio a possibili franintedimenti. “Oggi fare una analisi della situazione politica della nostra regione è veramente difficile – ha detto precisando - le ultime vicende politiche hanno senz’altro segnato un profondo distacco tra chi governa e la popolazione”. Ha quindi aggiunto: “Credo che mai come ora sia necessaria una profonda riflessione per i movimenti autonomisti in primis per la storica Union Valdotaine e per i satelliti vari nati da troppe scissioni della stessa Union, dove la domanda principale dovrebbe essere non quella di quale assessorato avere o quale presidenza, ma se esiste ancora un rapporto reale e sentito da parte del suo gruppo dirigente rispetto ai valori di questa regione che sempre sono stati valori di solidarietà e di rispetto delle regole democratiche”.

Ha poi fatto riferimento “alle troppe le attività chiuse, ai troppi fallimenti, le troppe vie con vetrine vuote con scritto vendesi, affittasi che danno sensazione di desolazione profonda”. “Sono necessari – ha rimarcato – investimenti per lo sviluppo, l’innovazione che devono vedere il coinvolgimento di tutto il mondo politico / produttivo/ sociale, mai come ora sarebbe necessario un patto tra le forze politiche e il mondo del lavoro nella sua globalità pubblica e privata. Mi auguro che il nuovo presidente della giunta Regionale rimanga in carica sino alla fine della legislatura con un programma non di sopravvivenza ma di rilancio della nostra regione in tutti i settori, che ascolti anche le Associazioni dei consumatori con cadenze non istituzionali che prenda in esame la richiesta che da mesi esse fanno affinché anche in Valle d’Aosta venga istituito il comitato di controllo sui prezzi”.

