Incendio in una falegnameria di Aosta, con i Vigili del Fuoco, con il supporto di una botte e del carro fiamma, impegnati nello spegnimento del rogo in queste ore.

L'incendio è avvenuto in via Grand Eyvia, con le operazioni che sono difficoltose dalla grande quantità di fumo presente all'interno dello stabile. Non risultano coinvolte persone.

Seguiranno aggiornamenti.