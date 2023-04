A Brissogne aggressioni ai danni della polizia penitenziaria

Sono state numerose le aggressioni, avvenute negli ultimi giorni, ai danni della polizia penitenziaria che opera all’interno della casa circondariale di Brissogne. Per verificare la situazione, la senatrice Nicoletta Spelgatti e il capogruppo in Consiglio regionale Andrea Manfrin hanno compiuto una visita alla casa circondariale di Brissogne..

Gli ultimi episodi hanno visto un detenuto straniero con problemi psichici aggredire con un pugno un agente, mandandolo in ospedale per accertamenti. Qualche giorno dopo, lo stesso detenuto, con calci e pugni ha ferito quattro agenti di polizia penitenziaria che sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto soccorso (prognosi tra i 10 e i 3 giorni).

Come se non bastasse - si legge in una nota - lo stesso detenuto ha poi devastato il reparto prima di essere contenuto e sedato dal 118 che lo ha poi trasferito presso il reparto psichiatria dell'ospedale regionale.

«Sono anni che, come Lega Vallée d’Aoste, denunciamo la situazione esplosiva del carcere di Brissogne - commenta il Capogruppo della Lega Vallée d’Aoste Andrea Manfrin -. Una situazione aggravata dalla mancanza di un Direttore stabile all’interno della casa circondariale ed ora aggravata per l’inserimento di molti detenuti con problemi psichici".