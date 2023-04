Il Presidente Bertin rilancia la creazione di una Camera delle Regioni

Presidente Alberto Bertin ha partecipato nella mattinata di ieri, giovedì 6 aprile 2023, collegato da remoto, all'Assemblea plenaria della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, alla quale ha preso parte anche il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

«Oltre a riaffermare l'attualità delle ragioni della specialità - dichiara il Presidente Bertin -, ho ribadito al Ministro l'importanza dell'operatività di sedi che assicurino, su un piano di parità istituzionale, il confronto tra Stato e Regioni, nell'ottica della piena e leale collaborazione e di un regionalismo realmente compiuto. In questo senso, ho evidenziato la necessità di rilanciare il progetto di una Camera delle Regioni, quale sede parlamentare in cui assicurare la partecipazione attiva delle Regioni alla definizione della legislazione statale. In una prospettiva più ampia, ho anche avuto occasione di riportare l'attenzione sull'urgenza della revisione della normativa vigente per l'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, al fine di garantire una rappresentanza effettiva a tutte le Regioni, comprese quelle di dimensioni più ridotte».