Aosta: Nuova viabilità permanente per il lato sud di via Chavanne

Si è concluso nella mattinata odierna l’intervento per l’istituzione di una zona con divieto di transito e di fermata, con eccezioni per determinate categorie di veicoli, sul lato Sud di via Chavanne, in prossimità dell’ingresso delle scuole “E. Ramires” e “Regina Maria Adelaide”, individuando una rinnovata organizzazione dello spazio in chiave di “strada scolastica”.

«L’intervento - commenta l’assessore alla Mobilità, Loris Sartore - rientra tra quelli delle cosiddette 'strade scolastiche' che hanno la finalità di qualificare gli spazi pubblici antistanti le scuole quali luoghi sicuri e gradevoli per la sosta dei genitori e l’ingresso/uscita di allievi e allieve lontano dai veicoli che, oltre ad essere la causa di incidenti, producono inquinamento dannoso per la salute, soprattutto in tenera età".

L’Amministrazione comunale, in accordo con le due Istituzioni scolastiche e verificate le difficoltà della sosta nelle aree antistanti le scuole, ha deciso di intervenire nell’intento di contribuire a una mobilità più intelligente e di mettere in sicurezza uno spazio che, soprattutto in coincidenze con le entrate e le uscite dalla scuola, comportava rischi per la circolazione dei pedoni e oggettive difficoltà per lo spostamento dei residenti.

Cogliendo l’occasione delle vacanze pasquali, il parcheggio antistante la Scuola Primaria “E. Ramires” e il Liceo delle scienze umane e scientifico “Regina Maria Adelaide”, al fondo di via Chavanne, è stato, dunque, riorganizzato ricavando un’area pedonale nella parte Nord prospicente gli ingressi delle due scuole tale da consentire la sosta di genitori e studenti in piena sicurezza, senza l’interferenza di veicoli in sosta e in manovra. Invece, nella porzione Sud, anch’essa chiusa al traffico veicolare, sono stati ricavati stalli per la sosta di motocicli e ciclomotori, e verranno posizionate rastrelliere per le biciclette.

Il ramo di via Chavanne che conduce alla piazzetta così ricavata presenta ora una limitazione all’accesso, istituito con l’ordinanza n. 135/2023, che viene consentito solo ai residenti o gli aventi titolo a fruire di cortili e autorimesse private, alle biciclette, ai motocicli, alle moto e ai mezzi autorizzati che svolgono a vario titolo funzioni complementari all’insegnamento (trasporto alunni diversamente abili, servizio trasporto pasti, ecc.) ovvero attività di emergenza (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.).

La sosta per le persone con disabilità è stata garantita con l’individuazione di due stalli all’inizio dell’area.

È inoltre intenzione dell’Amministrazione comunale provvedere, entro la stagione autunnale, a un intervento di rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale. Successivamente, nella primavera del 2024, si prevede l’esecuzione di un intervento di street art, simile a quello realizzato in via Cavagnet davanti alla Scuola Lexert del quartiere Cogne (nella foto), attraverso il coinvolgimento di allievi e allieve delle due scuole.

"Si tratta - cocnlude l'assessore - di un’attenzione in più per la fascia più debole degli utenti della strada. Spazi come questo incentivano gli spostamenti a piedi e in bici, favoriscono l’autonomia dei più piccoli anche con momenti di gioco e socializzazione".