Aosta: La Giunta programma con largo anticipo Marché Vert Noël

Prime linee guida dettate dalla Giunta comunale per il “Marché Vert Noël” edizione 2023-2024 nonché gli indirizzi per l’individuazione in via sperimentale di un soggetto organizzatore con consolidata esperienza in eventi e/o manifestazioni tipicamente natalizi, che provveda, alla realizzazione, al coordinamento e alla gestione dei mercatini “chiavi in mano” nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti.

Il “Marché Vert Noël” si terrà in piazza Giovanni XXIII, piazza Roncas e piazza Caveri, (preferibilmente per attività istituzionali e/o di intrattenimento, oltre che in un’altra piazza da individuarsi qualora l’elevato numero di domande di partecipazione degli operatori economici lo rendesse necessario.



L’orario di apertura sarà dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 20, mentre il sabato e i festivi le attività potranno rimanere aperte dalle 10 alle 22.



Tra i criteri e le modalità di espletamento del servizio richiesti all’organizzatore figurano la realizzazione di un percorso all’interno di un paesaggio alpino (per il cui progetto di allestimento sarà necessaria la consulenza dell’Assessorato regionale agricoltura e risorse naturali) con un massimo di 5% del totale degli espositori provenienti da altre zone dell’arco alpino e da zone montane d’Europa e del 10% per gli espositori provenienti dal resto d’Italia.

La Giunta municipale (aostainforma)

La caratteristica merceologica dei prodotti dovrà essere tipicamente legata alle festività natalizie. Per cui è ammessa la vendita di prodotti tipici artigianali ed enogastronomici (in particolare prodotti DOP, Valle d’Aosta bio, slow food, a chilometri 0) eccellenze italiane e di altri articoli di pregevole fattura e comprovata originalità consoni alle festività medesime.

Inoltre, contestualmente alla realizzazione del Marché Vert Noël, l’organizzatore dovrà proporre alcune attività di spettacolo e di intrattenimento nei fine settimana del mese di dicembre e sino al 7 gennaio 2024, con riguardo, in particolare, alla festività dell’Immacolata Concezione e dell’Epifania oltre che della Vigilia di Natale. L’area dedicata agli spettacoli e alle animazioni sarà individuata in piazza Caveri dove troveranno posto anche allestimenti a tema natalizio quali la casetta di babbo natale, il punto selfie, ecc.

Verranno mantenute le collaborazioni avviate con le strutture regionali coinvolte a vario titolo e gli sponsor che hanno collaborato alla realizzazione dell’edizione 2022/2023, prevedendo per questi ultimi aree e spazi promozionali all’interno dell’area del Marché Vert Noël.

A tale proposito, verranno approvati nei prossimi mesi Accordi di collaborazione con gli eventuali altri soggetti pubblici e privati che aderiranno alla proposta di collaborazione per la realizzazione dell’edizione 2023/2024 dei mercatini di Natale.

La spesa stimata per la realizzazione della manifestazione ammonta a 170 mila